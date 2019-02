Mărturia dramatică a sportivei Lindsay Vonn, după căzătura de pe pârtie: 'Nu mă îngropaţi'

Americanca Lindsay Vonn a căzut, marţi, după 20 de secunde de la startul probei de Super-G, din cadrul Campionatelor Mondiale de la Are, Suedia, penultima cursă din cariera ei. Cu toate acestea, Vonn spune că nu are de gând să renunţe la coborârea de duminică şi se gândeşte chiar să o câştige, informează News.ro.

Citește și: VIDEO - Handbal masculin: Steaua București pierde cu Meşkov Brest, scor 35-21, în SEHA League

"Am avut impresia că am fost lovită de o remorcă. Genunchii mei sunt în aceeaşi stare ca înainte de cursă, aşa că este bine. Am avut respiraţia tăiată, Mă dor coastele, gâtul. Dar dacă aşa va fi duminică, va fi bine. Pot întotdeauna să câştig, nu mă îngropaţi. Îmi rămâne o cursă. Pot avea parte de un miracol. Mai am o cursă şi îmi mai rămâne o şansă. Am plâns deja, nu mai sunt tristă. Am acceptat că este finalul şi vreau să încerc să profit de asta. Vreau să profit de ultima cursă, de ultima zi şi asta se va încheia printr-o mare sărbătoare", a declarat schioarea americană, potrivit lequipe.fr.

Întrebată la ce s-a gândit în timpul căzăturii, Vonn a răspuns: "Mi-am spus:

Proba de marţi a fost câştigată de o altă schioare americană, Mikaella Shiffrin, în vârstă de 23 de ani, urmată de italianca Sofia Goggia şi Corinne Suter din Elveţia. Ultima cursă din cariera schioarei Lindsy Vonn ar urma să fie cea de coborâre, programată duminică, în cadrul Campionatelor Mondiale.