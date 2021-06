MĂRTURIE EMOȚIONANTĂ de la Spitalul Sfântul Sava: `O așteptam pe mama să iasă pe covorul roșu de la ușa spitalului ca pe o vedetă la premiile Oscar`

Am adus-o la Sfântul Sava fără speranță, cu o mână și un picior paralizate. Acum merge și ne flutură mâna ca o regină

Pe mama nu vreau s-o pierd. Mi l-a luat Dumnezeu pe tata cu puțin timp în urmă, brusc. Durerea că nu am fost lângă el îmi macină sufletul întruna, chiar dacă medicii mi-au spus că atacul cerebral a fost atât de puternic încât nu ar fi putut fi salvat. Pe mama nu o las! Nu vreau să-mi imaginez cum ar fi o zi de naștere fără să-i aud glasul la telefon urându-mi La mulți ani și spunându-mi că mă iubește. Fiecare vorbă a ei e o mângâiere pentru mine, chiar dacă și acum, la aproape 40 de ani ai mei, încă mai primesc observații. Să ai grijă cum conduci! Nu te grăbi! Nu înjura în trafic, căci asta înseamnă nervi și nervii nu sunt buni la volan! E grija mamei cea mai mare: să nu fac vreun accident. Uneori mă sună să mă întrebe dacă am mâncat și dacă mi-e bine. Da, mamă, sunt bine. Tu ce faci? Mama nu-mi spune niciodată că o doare, deși știu că o doare. Mama nu-mi spune niciodată că ar vrea ceva, făcându-și griji că nu am, deși ea știe că am tot ce-mi doresc. Mama mă sună uneori să mă întrebe dacă nu cumva vreau să-mi facă un orez cu lapte și dulceață de vișine, căci știe că ăsta e dulcele meu preferat. Mama mă vede tot copil, iar eu vreau să rămân cât mai mult copilul ei.

Mama a fost operată pe creier, din cauza unei tumori, după care a rămas cu o semipareză. Nu mai putea mișca deloc mâna stângă, nici piciorul de pe aceeași parte. Toată viața ei a fost o luptătoare, dar acum parcă o vedeam că abandonează, că nu mai vrea să lupte. Știa că singură nu se va descurca, iar dependența de noi, considera ea, o va transforma într-o povară. Am adus-o la București, la Spitalul Sfântul Sava. I-am spus că recuperarea ei va cere timp, dar că e posibilă, oricât de puțin ar crede ea acum. Privirea îi trecea prin mine. Nu mă credea. Nu mă contrazicea, dar nu credea. Două săptămâni nu a vrut să mănânce. Vorbeam zilnic la telefon cu Alina Ion, administratorul Spitalului. Psiholog de profesie și dedicată peste măsură pacienților mi-a propus să vin cu soția mea în vizită la mama, chiar dacă e pandemie. Că ne face test la intrare, ne dă echipament de protecție și să mergem să vorbim cu mama.

N-am să pot uita niciodată zâmbetul acela al mamei. Cred că așa a zâmbit când m-a văzut prima oară, după ce m-a născut... Din ziua aceea, mama a început să mănânce și să participe cu multă voință la exercițiile de recuperare. Mă suna și-mi povestea fiecare ședință de kinetoterapie și fizioterapie, cum glumea cu terapeuții și cum o laudă doamna doctor. O încurajam de fiecare dată și-i spuneam că abia aștept să vină acasă, căci mi-e tare dor de un orez cu lapte și dulceață de vișine. Mama râdea. Căpătase încredere că-și poate reveni și-mi povestea că fiecare asistentă, fiecare infirmieră, brancardier, medic, terapeut, toți au un tonus extraordinar, care o fac să evolueze. Uite, acum iau o cană cu apă de pe noptieră cu mâna stângă și am început să merg în baston, îmi spunea. Fiecare mică evoluție mi-o povestea, dar când a avut voie să iasă la plimbare, pe aleile din jurul spitalului, ne-a chemat s-o vedem. O așteptam afară, la capătul covorului roșu, ca pe o vedetă la premiile Oscar. Eram toți patru, eu, soția și cei doi copii ai noștri și am aplaudat-o. Ținea bastonul în mâna dreaptă, iar cu stânga ne flutura salutul reginei. Mama e bine.

