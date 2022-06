Maşini de epocă participante la raliul Ypres-Istanbul vor ajunge la Arad

Primăria Arad a anunţat, miercuri, că organizează evenimentul împreună cu asociaţia Rally the Globe din Marea Britanie.Cele 26 de echipaje aliniate la startul Raliului Ypres - Istanbul 2022 au plecat din Belgia la începutul acestei săptămâni şi estimează că vor ajunge în Turcia în 3 iulie. Vor parcurge aproximativ 5500 de kilometri în cele 20 de zile, traseul trecând prin Germania, Cehia, Austria, Ungaria, România, Bulgaria şi Turcia. Echipajele participante sunt din Marea Britanie, Belgia, Olanda, Franţa, Italia, Australia, Finlanda, Irlanda, Cehia şi Statele Unite ale Americii.La Arad, participanţii vor ajunge în după-amiaza zilei de 24 iunie. Vehiculele de colecţie - diverse modele de Bentley, Ford, Citroen, Porsche, Mercedes, Range Rover - vor putea fi admirate pe platoul din faţa Palatului Administrativ, iar începând cu ora 19.00 acestea îşi vor tura motoarele la Raliul Maşinilor de Epocă ce se va desfăşura pe bulevardul Revoluţiei.Cel mai vechi model prezent va fi un Bentley din 1925, iar cel mai "nou" model este un Range Rover din 1981."Aradul este pe harta Europei şi a lumii, graţie acestui eveniment în organizarea unei asociaţii a iubitorilor de maşini de epocă şi nu numai. Mă bucur că am reuşit să-i convingem să includă Aradul în traseul lor. Mai mult decât atât, nu am vrut să fim doar o oprire unde să se odihnească, ci să facem un mic eveniment din prezenţa lor aici. Vom organiza un raliu al maşinilor de epocă în centrul Aradului. Startul din faţa Primăriei, continuarea circuitului până la intersecţia cu I.C. Brătianu, întoarcere pe bulevardul Revoluţiei, intrare pe mediana I, ieşire la Biserica Roşie, apoi se continuă pe traseul anterior menţionat, linia de sosire în faţa Primăriei. La iniţiativa municipalităţii, în drumul lor spre Sibiu şi Bucureşti, participanţii şi-au adaptat traseul, urmând a vizita şi o parte din judeţul nostru, pe ruta Arad, Horia, Şiria, Zăbrani, Frumuşeni, Bata", a declarat primarul Aradului, Călin Bibarţ.Primăria Arad nu va avea nicio participare financiară la organizarea evenimentului.