Matthew McConaughey, actor şi producător, premiat cu Oscar îşi va lansa toamna aceasta prima carte

Matthew McConaughey, actor şi producător, premiat cu Oscar pentru rolul din „Dallas Buyers Club” (2013), îşi va lansa toamna aceasta prima carte de memorii, potrivit news.ro.

Apariţia „Greenlights” a fost anunţată miercuri, pe reţelele de socializare. Ea este bazată pe scrierile lui McConaughey de-a lungul vieţii.

„De când am învăţat să scriu, am ţinut un jurnal. Am scris tot ce mă interesa, ce nu mă interesa, ce mă făcea să râd, să plâng şi ce mă făcea să mă întreb ce mă ţine treaz noaptea”, a spus actorul. El a explicat că în urmă cu doi ani a luat jurnalele şi le-a analizat, rezultând o carte.

Matthew McConaughey, în vârstă de 50 de ani, a mai spus că a ales numele cărţii „Greenlights” (unde verzi, n.r.) pentru că „este o poveste despre cum am prins şi eu şi toţi mai multe în această viaţă”.

Roşu şi galben ne iau timp, a mai spus el. „Când realizăm că, eventual, toate devin verzi atunci îşi dezvăluie poezia”.

Cartea este „un album, o înregistrare, o poveste a vieţii mele de până acum”, a transmis McConaughey într-un comunicat, citat de THR.

„Greenlights” va fi „scrisoarea de dragoste” pe care actorul o adresează vieţii.

Cartea va fi lansată pe 20 octombrie 2020 şi este disponibilă pentru precomandă.