Medic legist din Grecia: Moartea britanicei Natalie Christopher a fost provocată de o cădere

Moartea savantei britanice Natalie Christopher pe insula greacă Ikaria a fost provocată, potrivit primelor informaţii, de "o cădere de la înălţime", a declarat joi după-amiază în faţa presei un medic legist responsabil de anchetă şi citat de AGERPRES.

"După inspecţia locului şi o primă autopsie macroscopică a corpului, totul pare să indice că a fost o cădere de la înălţime", a afirmat Nikos Karakoukis, medicul legist prezent la locul tragediei de joi dimineaţă.

Trupul lui Natalie Christopher, în vârstă de 35 de ani, urmează să fie transferat la Atena în timpul zilei pentru o autopsie detaliată, a adăugat el.

De joi dimineaţă, o echipă a direcţiei poliţiei criminale efectua o autopsie în râpa unde a avut loc accidentul, potrivit unei surse din poliţie.

Natalie Christopher, astrofiziciană, absolventă a Universităţii Oxford şi care locuia la Nicosia, a fost dată dispărută de luni dimineaţă când a plecat să facă jogging, potrivit declaraţiei partenerului său la poliţie.

Autorităţile locale, voluntari şi o echipă de poliţie din Atena au căutat-o două zile înainte ca un pompier să-i descopere corpul miercuri după-amiază în fundul unei râpe, strivit de o stâncă, la 1,5 km de hotelul unde era cazat cuplul.

Urme de sânge au fost găsite în camera cuplului de la hotelul situat în apropierea portului Aghios Kirykos, de asemenea potrivit unei surse din poliţie.

Moartea britanicei a provocat o emoţie puternică în special în Cipru, unde Natalie Christopher era membră a mai multor asociaţii sportive şi angajată în multe proiecte sociale. Ea era implicată în "Cyprus Girls Can", o iniţiativă de apropiere a tinerelor greco-cipriote şi turco-cipriote prin sport, precum şi "Astronomy for All", vizând iniţierea în astronomie a copiilor celor două comunităţi ale insulei divizate.

Moartea ei a survenit la o lună după cea a lui Suzanne Eaton, biolog american în vârstă de 59 de ani care s-a dus în Creta pentru o conferinţă şi făcea jogging în dimineaţa dispariţiei sale pe 2 iulie.

Trupul său a fost găsit şase zile mai târziu într-o grotă de lângă Chania, unde avea loc conferinţa ştiinţifică.

Poliţia greacă crede că probabil ea a fost asfixiată şi consideră că principalul suspect arestat, un cretan în vârstă de 27 de ani, a vrut să abuzeze sexual de victimă.