Medicii spanioli confirmă: Apa de gură împiedică transmiterea coronavirusului/ STUDIU

Un studiu a permis vizualizarea modului în care membrana coronavirusului SARS-CoV-2 se dezintegrează atunci când intră în contact cu un compus chimic, un ingredient cheie utilizat în multe tipuri de apă de gură, care a avut ca rezultat o scădere a capacităţii de infectare a celulelor umane, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Studiul, realizat de Universitatea din Valencia (UV), împreună cu Dentaid Research Center şi publicat în Journal of Oral Microbiology, a determinat că această dezintegrare a membranei coronavirusului se produce la intrarea în contact cu Clorura de Cetilpiridinium (CPC), prezentă în mai multe tipuri de apă de gură, se arată într-un comunicat al universităţii spaniole.Potrivit cercetărilor medicale, s-a demonstrat că virusul SARS-CoV-2 are o mare preferinţă pentru cavităţile bucale şi se multiplică activ în glandele salivare; saliva persoanelor infectate are o puternică încărcătură virală.Reducerea încărcăturii virale din gură ar putea fi o strategie pentru stoparea propagării sale şi mai multe studii au demonstrat în acest sens că folosirea apei de gură are capacitatea de a inactiva anumite virusuri care sunt transmise prin aer, precum şi unele coronavirusuri, inclusiv SARS-CoV-2.În prezent, numeroase societăţi odontologice recomandă în timpul consultărilor stomatologice realizarea de clătiri bucale cu CPC pentru a ajuta la reducerea riscului de transmisibilitate a SARS-CoV-2.Studiul, semnat de un grup de cercetători de la Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară de la Universitatea din Valencia, în frunte cu profesorul Ismael Mingarro şi cercetătorii Manuel Bańó şi Rubén León, de la Dentaid Research Center, completează aceste investigaţii şi explică mecanismul activităţii antivirale a moleculei CPC.Rezultatele demonstrează că acţiunea antivirală a CPC se produce graţie capacităţii sale de a rupe membrana SARS-CoV-2, având drept consecinţă o scădere a capacităţii virusului de a infecta celulele umane şi de a se replica.În cadrul studiului a fost generate particule pseudovirale (VLP), care mimează virusul SARS-CoV-2, conţin cele patru proteine structurale ale virusului şi au dimensiunea şi morfologia particulelor cu încărcătură virală ce provoacă COVID-19.Particulele VLP generate au fost tratate cu CPC şi s-a observat că cele care au intrat în contact cu CPC au fost dezintegrate, a explicat Ismael Mingarro."Dezintegrarea s-a observat utilizând tehnici de microscopie electronică, prin care s-a putut vedea cum aceste particule se dezintegrează intrând în contact cu CPC", a precizat expertul spaniol.De asemenea, rezultatele arată că CPC reduce semnificativ integritatea VLP la o concentraţie de clorură de doar 0,05%.CPC este un element cheie utilizat în multe tipuri de apă de gură care funcţionează ca antiseptic, eliminând bacteriile şi alte microorganisme, precum virusurile.Acest studiu este important pentru că pune bazele unor viitoare investigaţii pentru a demonstra că utilizarea apei de gură este o strategie complementară pentru a evita transmiterea boilor infecţioase respiratorii cauzate de coronavirusuri, precum cel gripal şi SARS-CoV-2, a precizat Manuel Bańó, cercetător la Dentaid Research Center.