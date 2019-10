Memoriile lui Prince, 'The Beautiful Ones', lansate marţi

Memoriile lui Prince, "The Beautiful Ones", apar pe piaţă marţi, incluzând fotografii inedite, versuri, scrisori şi alte notiţe lăsate de regretatul muzician, arată Smart Radio, ce păstrează un loc pentru piesele muzicianului american în playlist-ul său, potrivit Mediafax.

Volumul se bazează pe fragmentele redactate de muzician puţin înainte să moară, în 2016. Jurnalistul Dan Piepenbring care colabora cu Prince pentru scrierea memoriilor a completat volumul investigând arhiva muzicianului.

Prince se plângea de atitudinea giganţilor media în ceea ce priveşte muzica: “Trebuie să le spunem că ne tot bagă pe gât Katy Perry şi Ed Sheeran şi că nu ne place, nu contează de câte ori vor ei să îi ruleze”, arăta muzicianul într-o scrisoare dezvăluită în volum.

“Pentru cineva care şi-a petrecut o bună parte din carieră, pare că se agăţa de orice... programe de nuntă, cadouri, un set de bile pentru bowling pentru cupluri", a declarat Piepenbring.

Memoriile prezintă şi manuscrisul unei variante timpurii pe care Prince o avea în vedere pentru pelicula "Purple Rain", lansată în 1984, ca şi imagini din copilăria artistului.

Piepenbring a petrecut între 12 şi 15 ore alături de Prince în Minneapolis, la New York şi în turneu, la Melbourne. Ultima lor întâlnire a avut loc cu numai patru zile înaintea morţii muzicianului şi a fost dedicată relaţiei acestuia cu părinţii.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Într-o carieră de peste 35 de ani și a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.