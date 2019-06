'Men in Black: International' s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

"Bărbați în negru Internațional/ Men in Black: International", de F. Gary Gray, s-a situat pe primul loc în box office-ul românesc, cu încasări de 902.771 de lei în weekendul premierei, potrivit cinemagia.ro, scrie Mediafax.

Bărbaţii în negru s-au extins pe tot globul, dar la fel s-au răspândit şi răii din univers. Iar, pentru a proteja oamenii, apreciatul Agent H (Chris Hemsworth) şi începătoarea ambiţioasă M (Tessa Thompson) fac o echipă ce e drept cam ciudată, dar care până la urmă, ar putea să funcţioneze. Pentru a face faţă unei noi ameninţări extraterestre, care poate lua orice formă, inclusiv a unui agent al MIB, ei îşi vor uni forţele de-a lungul unei aventuri ce se petrece pe tot globul pentru a salva agenţia şi în final, omenirea.

Pe poziția a doua în box office-ul românesc s-a situat liderul săptămânii trecute, animația "The Secret Life of Pets 2/ Singuri acasă 2", de Chris Renaud și Jonathan del Val, cu încasări de 302.543,96 de lei. "Singuri acasă 2" este continuarea imensului succes din 2016 și duce spectatorii iar în lumea secretă a animăluțelor de companie, cu noi peripeții și aventuri atunci când sunt lăsați singuri acasă.

Pe poziția a treia în box office-ul românesc, în coborâre cu un loc, se află "X-Men: Dark Phoenix", care a avut încasări de 170.377,30 de lei. În "Dark Phoenix", X-Men se confruntă cu cel mai formidabil și puternic dușman: chiar unul de-al lor, Jean Grey. În timpul unei misiuni de salvare în spațiu, Jean este aproape ucisă când este lovită de o forță cosmică misterioasă. Odată ce se întoarce acasă, această forță nu numai că o face infinit mai puternică, dar mult mai instabilă.Când Jean scapă de sub control și îi rănește pe cei pe care îi iubește cel mai mult, începe să descopere legătura care îi ține pe X-Men împreună. Acum, odată cu destrămarea acestei familii, ei trebuie să găsească o cale de a se uni, nu numai pentru a o salva pe Jean, ci și pentru a salva planeta de străinii care doresc să declanșeze această forță și să conducă galaxia. În filmul regizat de Simon Kinberg joacă staruri precum Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Tye Sheridan, Michael Fassbender, James McAvoy și Sophie Turner.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul românesc la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Pokémon Detectiv Pikachu/ Pokémon Detective Pikachu", de Rob Letterman (143.716,25 de lei), "Câinele, adevăratul meu prieten 2/ A Dog's Journey", de Gail Mancuso (130.066,68 de lei), "Aladdin", de Guy Ritchie (128.455 de lei), "Godzilla II: Regele Monștrilor/ Godzilla: King of the Monsters", de Michael Dougherty (78.494,05 lei), "John Wick 3: Război total/ John Wick: Chapter 3 - Parabellum", de Chad Stahelski (62.219,90 de lei), "Şi Soarele e o stea/ The Sun is Also a Star", de Ry Russo-Young (46.801 lei), și de "Ticăloasele/ The Hustle", de Chris Addison (45.358 de lei).