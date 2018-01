Mesaj FURIBUND lansat de Rareș Bogdan, la început de an: 'Doina noastră va fi revendicată și obținută de Viktor Orban'

Rareș Bogdan și-a arătat indignarea față de situația din România, în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

"O luăm de la capăt, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate ciopârțit în doar un an de imbecilitate. Căci aceasta a fost 2017: un turnesol limpede, o oglindă în care oricât s-ar fi chinuit să iasă bine în „selfie”, politicienii au arătat diformi. Continuăm, de marți, să arătăm că ne vor întoarce stomacul pe dos aceleași boli, aceiași lideri mărunți și aceleași idealuri limitate la 5 secunde de fericire cârpită în jurul interesului sterp. Nu avem nimic, doar nimicul. Partidul de guvernământ e mărunt, partenerul său, ALde, e ridicol. Guvernul e o brigadă artistică, președintele e ca un pompier fără apă, nevoit sa actioneze, fara chef de prea multe ori, PNL e un partid cu tablouri multe condus de personaje ridicole, politica externă e o pagină de ziar în care sunt știri despre alții. România e ca barca lui Ponta si Dragnea trasă de jandarmi, adică o glumă cinică fără noimă, fără speranță, de un ridicol sublim. Nu avem proiecte serioase, nu avem discuții serioase, nu avem nici măcar un gând, căci nu facem efort. Cârpim tot: autostrăzi, legi, destine, Justiție, popor. Ne caracterizează nimicnicia, nu suntem nici măcar ticăloși. Pentru asta e nevoie de un pic de minte sau un pic de muncă. Cum nu putem să prestăm decât cuvinte, măcar să luăm Nobelul pentru literatură! Aiurea… l-a suflat un cântăreț, căci Dumnezeu n-a fost român. A propos: nici fotbal nu mai jucăm. În sport o avem pe Halep, care e tot o mărturie a neputinței sistemice. A reușit singură. Cu Familia ei. Atat. Nimeni altcineva. RESPECT Familiei Halep!

