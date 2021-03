Mesaj pozitiv al lui Adi Mutu după evoluția de la Euro U21: `Nu pot spune că am pierdut calificarea`

Antrenorul echipei naționale de tineret a României a transmis un mesaj încurajator, după ce tricolorii mici și-au încheiat aventura la europeanul U21, spunând că nu consideră rezultatul o înfrângere totală. El a explicat jurnaliștilor strategia sa din meciul cu Germania.

Adrian Mutu a declarat la finalul meciului cu Germania, care a consfințit eliminarea României de la Euro U21 2021, că nu poate afirma că echipa sa a pierdut calificarea.

„Nu văd rezultatul de la acest campionat ca pe o înfrângere totală, nu pot spune că am pierdut calificarea. Pentru că până la urmă avem același număr de puncte, doar golaverajul face diferența. Pe noi nu ne-a învins nimeni până la urmă. Din păcate, uneori nu e de ajuns să îți dorești și să dai totul. Ăsta este fotbalul, de aceea este așa frumos și imprevizibil.”, a apreciat selecționerul.

Încercând să tragă concluziile la finalul parcursului românesc de la acest turneu, Adrian Mutu a declarat: „Plecăm de aici cu o experiență frumoasă, importantă. Sper că băieții au învățat multe de la acest turneu, că și-au dat seama că atunci când își doresc foarte mult și dau totul pe teren nu există echipă mare în fața lor.”

Explicând de ce a făcut atât de multe schimbări în formula de start, față de meciul cu Ungaria, Adrian Mutu a spus: „Am schimbat primul unsprezece pentru că a fost un turneu greu, nu numai fizic, ci și emoțional. Era foarte greu să încep cu același unsprezece și în meciul cu Germania. E o echipă cu o forță de atac foarte, foarte bună și știam că cu orice echipă începi, ei vor avea la un moment dat posesia și va trebui să alergăm dintr-o parte în alta. Ideea a fost să intru cu trei mijlocași proaspeți, să putem să susținem mijlocul, să avem o apărare, în fața apărării noastre, cu mijlocași care au o agresivitate foarte bună, iar în repriza secundă săi introducem pe cei care au calitate. Ideea a fost să rezistăm cât mai mult și să încercăm să dăm lovitura pe final cu jucători proaspeți, de calitate, care pot executa lovituri libere sau care pot scoate un om din joc. Nu am reușit, am fost foarte aproape în prima repriză prin Mățan. Asta este, trebuie să ridicăm capul, cred că suporterii noștri sunt mândri de noi, de felul în care am jucat și ne-am bătut cu fiecare echipă. V-am spus la început, că nu am venit în vacanță și cred că atitudinea noastră din teren a demonstrat acest lucru.”