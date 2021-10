Mesajul de mulțumire al lui Valeriu Gheorghiță adresat celor 7 milioane de români vaccinați

Coordonatorul campaniei de vaccinare din România, Valeriu Gheorghiță, spune că 7.000.000, pragul depășit de România duminică în ceea ce privește persoanele vaccinate cu prima doză, nu este un simplu număr, ci sunt de fapt tot atâtea destine, oameni care au avut încredere.

„Mulțumesc tuturor celor care au ales să se vaccineze și să fie solidari nevoii de a ne fi mai bine! Fiecare are motivele lui pentru care s-a vaccinat”, a spus duminică, în ziua în care România a depășit pragul de 7 milioane de persoane vaccinate cu prima doză, Valeriu Gheorghiță.

Acesta susține că povestea fiecăruia dintre cei 7 milioane de români vaccinați este specială.

„Am fost curioși cu toții care este prima persoană din România care se vaccinează împotriva COVID-19. Am vrut să o cunoaștem, să-i știm povestea. Ce bine ar fi dacă am putea să știm povestea a 7 milioane de persoane. Cu siguranță fiecare poveste este specială. Cred că în felul acesta am fi mai înțelegători, mai uniți, mai toleranți, mai implicați, mai încrezători! Pentru că 7.000.000 nu este un simplu număr... sunt, de fapt, 7.000.000 de destine, de povești, de oameni, care au avut încredere, care au fost solidari, care nu au rămas indiferenți, care pot schimba viitorul nostru, al tuturor”, a mai spus coordonatorrul campaniei de vaccinare.