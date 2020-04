Mesajul devenit viral al unui liberal revoltat din diaspora

Declaratie Oficiala, și imi asum toată responsabilitatea făcând-o public aici, subsemnatul Marius R Stoica, ATENȚIE VA ROG !

Sunt membru PNL de scurt timp, reprezint proiectele cele mai bune si mai cinstite in serviciul poporului roman (de acasa si din strainatate) si am considerat, pana astazi, ca acest partid odata ajuns la guvernare poate servi ROMÂNII in modul cel mai cinstit, onorabil si uman.

De aceea, consider ca este de datoria mea sa ies public si sa declar ca NU SUNT DE ACORD cu trimiterea oamenilor la export pe plantatiile din Germania sau in orice alta țara, in plina pandemie, in timp ce toti ceilalti trebuie sa stam izolati la domiciliu, iar economia tarii noastre se duce de rapa. Aceasta decizie a actualei puteri din Romania, de a trimite romanii cei mai saraci in Germania, la munca de sclavi, pe plantatie, este cea mai mizerabila decizie politica pe care am vazut-o in toata viata mea. Nu se poate asa ceva!

Condamn aspru aceasta decizie si solicit foarte insistent domnilor Ludovic Orban si Klaus Iohanis sa ANULEZE aceasta decizie. Anulati urgent aceasta decizie extraordinar de daunatoare atat pentru categoria romanilor saraci, care se inghesuie ca animalele sa plece in lagarele de munca, din lipsa de resurse, dar daunatoare si pentru imaginea noastra externa, pe plan international! Credeam ca Dancila ne-a facut de ras la nivel international prin imbecilitatea ei, si ne-am bucurat sa scapam de ea. Dar aceasta decizie ne arunca in penibil mult mai rau, de 10 ori mai rau, ca natiune!

Anulati decizia trimiterii oamenilor la export ca vitele la abator! ACUM!

Daca nu se iau masuri, in acest sens, ma declar cel mai inversunat inamic al claselor politice, indiferent de partid care continua sa exploateze oamenii nostrii. România nu este pepiniera de “sclavi” !

Am zis! Doamne ajuta Romania!

Respect !

Scrie Marius Stoica pe contul de facebook.