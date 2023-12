'Mi-a zis că va face tot ce este omenește posibil ca să-mi salveze rinichiul' - Povestea unei paciente

Litiaza renală, cunoscută în limbaj popular și sub denumirea de pietre la rinichi, reprezintă una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni urologice. Aceasta este caracterizată prin prezența unor calculi formați prin acumularea și închegarea de material cristalin și săruri la nivelul tractului urinar. De regulă, calculii de mici dimensiuni nu produc simptome și sunt eliminați pe cale naturală. Însă, dacă sunt mai mari, simptomul predominant va fi durerea lombară, instalată brusc și care crește în intensitate (colica renală). Alte semne și simptome care se pot alătura grupează durerea și senzația de arsură la urinare, jet urinar slab, senzația de golire incompletă, urină tulbure și cu miros neplăcut sau de culoare brun-roșcată, febră, greață și vărsături.

În cazul în care simptomele se agravează și devin tot mai supărătoare, este foarte important ca pacientul să se prezinte cât mai repede la un consult de urologie, pentru diagnostic și tratament, dar și pentru a preveni posibilele complicații.

Printr-o situație similară a trecut și Mariana, în vârstă de 55 de ani. Pentru că durerile și disconfortul erau tot mai mari, la recomandarea unor prieteni, femeia a venit tocmai din Italia pentru o consultație la Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie și Șeful Secției de Urologie de la Spitalul Clinic SANADOR.

„Problema era confuză la mine, de mulți ani mă luptam cu o litiază renală, iar la ultimele două ecografii efectuate am remarcat că ceva nu era în regulă și am decis să consult un specialist. Despre Conf. Dr. Marcian Manu știam din auzite, din recomandări ale altor pacienți, căci doctorii buni se știu în piață. Am mers la un consult, iar prima impresie a fost că dă dovadă de un extraordinar profesionalism, mi-a oferit un diagnostic clar, fără nicio urmă de ezitare”, povestește Mariana.

În urma consultului și a investigaților specifice, Conf. Dr. Marcian Manu a confirmat diagnosticul de calcul coraliform cu o dimensiune foarte mare și o supurație ce afectase mare parte din rinichiul stâng. Fiind un diagnostic grav, care punea în pericol viața Marianei, pacienta trebuia operată cât mai repede.

„Mi-a spus că rinichiul meu nu arată bine deloc și că trebuie intervenit chirurgical de urgență. Următoarea decizie a fost să fac o urografie, care a confirmat în totalitate ceea ce domnul doctor deja îmi spusese. Apoi, la sfatul dânsului, fără niciun dubiu, am ales să fac operația. De la bun început, domnul doctor mi-a zis că va face tot ce este posibil omenește să îmi salveze rinichiul. M-a informat despre riscurile care pot apărea și am ales să merg pe mâna dumnealui. Și mă bucur și mă felicit în fiecare zi pentru această decizie”, a conchis pacienta.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni urologice au acces la consultații de specialitate asigurate de medici de elită, la analize de laborator, teste imagistice performante, cum ar fi, ecografie renală, tomografie computerizată sau examen RMN, dar și la alte investigații diagnostice avansate, cum ar fi, cistoscopia, pentru stabilirea unui diagnostic corect și rapid. La Spitalul Clinic SANADOR, în funcție de diagnostic și de starea clinică a pacientului, ori de câte ori este posibil, medicii aleg să intervină prin tehnici minim invazive, cu multiple avantaje pentru pacienți: complicații puține, spitalizare redusă și recuperare foarte rapidă.