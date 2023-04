Mic război în fieful lui Marcel Ciolacu: liderul PNL, atac împotriva PSD

Preşedintele organizaţiei municipale a PNL Buzău, senatorul Vlad Pufu, a lansat un atac dur la adresa primarului PSD, Constantin Toma. Buzăul este organizația din care provine liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Într-o conferinţă de presă organizată, vineri, la sediul PNL Buzău, senatorul liberal a declarat că Primăria le-a dat buzoienilor un lockdown de mai bine de un an, iar lucrările nu se vor termina prea curând.

„De aproape un an de zile suntem prizonieri în propriile noastre case din cauza Primăriei Buzău care ne-a dat un lockdown total. Suntem, după mai bine de un an de lucrări pe care credeam că le va termina şi când aşteptam să se termine, a început altele. Prin urmare, nu ne mai putem deplasa nici cu maşina, nici cu trotineta, nici cu bicicleta şi din ce în ce mai greu ca simpli trecători. Toate bulevardele astea pe care le foloseam ca zone de refugiu încercând să dispărem din zona centrului, unde se lucrează de atâta timp si nu se mai termină, sunt găurite la rândul lor, sunt măcelărite şi de fiecare dată când încerci să găseşti rute ocolitoare, ajungi să constaţi că e mai rău ca în centru. Eu nu înţeleg dacă aceşti muncitori sau aceste firme care lucrează mai sunt gestionate, controlate de cineva şi de ce daca dimineaţa ai făcut un şanţ, nu eşti în stare să îl acoperi până seara. Nu mai spun că tot ce s-a făcut până acum pe marile bulevarde va trebui găurit din nou şi luat de la capăt pentru ca Compania de Apă să îşi implementeze proiectele de infrastructură pe apă”, a declarat senatorul liberal Vlad Pufu.

Buzăul comparat cu Bahmutul din Ucraina

Situaţia în care se găseşte astăzi municipiul Buzău în care centrul oraşului, dar şi mai multe străzi, sunt invadate de şanţuri este comparată de senatorul liberal buzoian cu oraşul ucrainean Bahmut

„Nu ştiu când se va mai termina şi mă amuză de fiecare dată pentru că tindem să ne comparăm tot timpul cu Parisul, când Buzăul astăzi este doar un Bahmut pe timp de pace. Nu am nimic cu omul Toma, am cu primarul Toma, pentru că mie mi se pare că la ora actuală este depăşit de probleme. Toate proiectele astea s-au încălecat, nu reuşeşte să le mai gestioneze şi de peste un an de zile îţi este frică să mai ieşi din casă”, a mai spus senatorul liberal Vlad Pufu.

În urmă cu aproape doi ani, municipalitatea anunţa că brandul de oraş al municipiului Buzău a câştigat competiţia cu cel al oraşului Paris şi a obţinut aurul pentru cel mai bun brand de oraş din Europa în finala Galei „Transform Awards". Municipiul Buzău a fost înscris atunci în competiţia europeană cu logo-ul "Buzău Oraş deschis", realizat în anul 2018 de către Adrian Mironescu, un artist grafic din Iaşi care a câştigat concursul lansat de municipalitate, în urma căruia a obţinut 12.000 lei.