Mick Schumacher a obţinut prima victorie în Formula 2 (VIDEO)

Pilotul Mick Schumacher, fiul septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, a obţinut prima victorie în Formula 2, duminică, pe circuitul Hungaroring din Budapesta, relatează news.ro

Schumacher, în vârstă de 20 de ani, a câştigat cursa a doua din acest weekend, cea pentru care poziţiile pe grila de start sunt inversate în raport cu rezultatele din ziua precedentă. Astfel, locul opt obţinut în prima cursă i-a permis să ia startul din pole position.

El a rezistat asaltului japonezului Nobuharu Matsushita, iar apoi a condus 28 de tururi pe un circuit considerat foarte dificil pentru depăşiri.

Mick Schumacher, 20 de ani, a câştigat anul trecut Formula 3 Europeană.

La 29 decembrie 2013, fostul pilot de Formula 1 Michael Schumacher a fost victima unui accident la schi, în staţiunea franceză Meribel. El a fost transferat la un spital din Grenoble după ce a suferit un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală.

Până la 16 iunie 2014, Schumacher a fost în comă. După ce a ieşit din comă, el a fost transferat la 18 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne, iar în 9 septembrie 2014 a fost externat şi mutat la locuinţa sa din localitatea elveţiană Gland.

