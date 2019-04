UPDATE: Microbuz cu 11 pasageri implicat într-un accident rutier - GALERIE FOTO-VIDEO

UPDATE: Un accident rutier grav a avut loc în județul Cluj. Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat in afara părții carosabile, pe raza localitatii Căpușu Mare. Din primele informații, în urma accidentului, 1 persoană este încarcerată, 1 blocată în autovehicul și 7 persoane necesită îngrijiri medicale.

La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție care presupune suplimentarea resurselor medicale de la fata locului.

La locul evenimentului salvatorii intervin cu 2 autospeciale complexă de descarcarare, 2 ambulante SMURD cu medici, o autospeciala pentru transport victime multiple și 1 echipaj de prim ajutor SMURD.

In sprijinul fortelor din teren, au fost trimise și 4 echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanta Județean Cluj.

Misiunea este in dinamica.

„Conform primelor date, un barbat, de 51 de ani, in timp ce conducea un microbuz pe DN1 E60, din directia CJ spre Oradea, ar fi adormit la volan, motiv pt care a iesit in afara partii carosabile, in partea dr a sensului sau de mers. A rezultat ranirea a 11 persoane”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj.

