Migraţia, apartenenţa, violenţa şi justificarea ei morală, explorate în filmele din competiţia internaţională a BIEFF 2020

Migraţia, apartenenţa, violenţa şi justificarea ei morală sunt teme explorate în scurtmetrajele incluse în competiţia internaţională a celei de-a zecea ediţii a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti (BIEFF), care va avea loc online între 24 şi 29 noiembrie, potrivit news.ro.

În programul competiţional „The map is not the territory” au fost incluse şase filme.

În „Silent Storm” (r. Anaïs Moog), prezentat în 2019 la Locarno, marea este spaţiu omnipotent, pasiv, dar puternic – o imensă graniţă între două lumi străine.

„Shipwreck at The Threshold of Europe, Lesvos, Aegean Sea: 28 October 2015” (r. Forensic Architecture) dezvăluie, fără artificii, o realitate crudă a situaţiei migraţiei. Filmul prezintă imagini surprinse de o cameră rezistentă la apă, ataşată de încheietura mâinii artistei Amel Alzakout - unul dintre supravieţuitorii naufragiu din 2015, în care cel puţin 40 de oameni şi-au pierdut viaţa încercând să ajungă pe continentul european.

Citește și: UPDATE BREAKING EXCLUSIV SURSE JAF în plină zi la BRD de pe bulevardul Ștefan cel Mare din Capitală - 'Ai 10 secunde sa-mi dai banii altfel te tai', a fost amenințarea

În „Here and There”, Melisa Liebenthal îşi cartografiază printr-o anchetă personală, trecutul, prezentul şi istoria familială. Având un arbore genealogic complex, regizoarea trasează o geografie subiectivă, prin voice over şi imagini utilitare, de tipul Google Maps şi fotografii aeriene, a căror limite încearcă să le transgreseze.

O poveste cu valenţe deopotrivă onirice şi ancestrale ale unei civilizaţii care îşi pierde vlăstarii pe măsură ce aceştia se rup de rădăcini, „At The Entrance of The Night” (r. Anton Bialas) atinge o serie de sensibilităţi profund umane. Un inventiv şi evocativ tratat al migraţiei şi a identităţii, filmul conţine trei povestiri separate, trei puncte de vedere diferite.

„Bab Sebta” (r. Randa Maroufi) constă într-o serie de situaţii recreate, pe baza observaţiilor făcute la graniţa cu Ceuta, enclavă spaniolă pe pământ marocan, care creează condiţiile unui trafic intens de produse de manufactură.

De la un experiment porneşte şi „Forget Alberto For Now” (r. Beina Xu), în care membrii unei echipe de filmare din Berlin încearcă să facă un film, mergând pe urmele lui Alberto, un refugiat care zboară de la Atena la Bruxelles, folosind un paşaport fals.

Filmele din programul competiţional vor putea fi urmărite online, din întreaga ţară, iar în Bucureşti, vor rula în cadrul expoziţiei găzduite de Dyptich Art Space.

Cele şase filme incluse în programul competiţional „An Act of Violence” chestionează ideea de moralitate a violenţei.

Ismaël Joffroy Chandoutis revine la BIEFF cu un film profund, despre posibilitatea recuperării memoriei prin imagini. „Mindstream”, prezentat în Săptămâna Criticilor la Cannes, explorează amnezia Sabinei, o victimă a unui atac cu bombă la metrou. Memoria ei e îmbrăcată în pixeli, filmări de arhivă şi reconstrucţii defragmentate ale spaţiilor în care ea s-a găsit, dar despre care nu îşi aminteşte nimic.

Mao Haonan apelează la mijloace similare în „Action, Almost Unable To Think”, încercând să ilustreze experienţa unui soldat ucis într-o explozie. Cel mai bun documentar experimental la Ji.hlava în 2019, filmul reuşeşte o portretizare ingenioasă a unei poveşti de viaţă şi al unui univers interior dificil de explorat în lipsa unor mijloace ştiinţifice.

Prezentat anul acesta la Berlinală, „It Wasn’t the Right Mountain, Mohammad” invocă unul dintre cele mai cunoscute acte de credinţă oarbă săvârşite vreodată de cineva: povestea sacrificiului pe care personajul biblic Avraam era dispus să-l facă în numele divinităţii, oferind drept ofrandă viaţa propriului fiu, este analizată dintr-o perspectivă nouă prin ochii regizoarei israeliene Mili Pecherer.

Din Israel vine şi „Explaining the Law to Kwame” (r. Roee Rosen), un film provocator, care şterge graniţele genurilor. Subiectul prelegerii care stă în centrul filmului: condamnarea la patru luni de închisoare într-un centru de detenţie pentru adulţi a unei fete de 12 ani de origine palestiniană pentru infracţiunea de a purta asupra sa un cuţit.

„My Own Landscapes” (r. Antoine Chapon), despre un sanatoriu 3D al soldaţilor traumatizaţi, a fost desemnat anul acesta cel mai bun scurtmetraj la Visions du Réel. „The Undertaker” (r. Yael Bartana) atrage atenţia asupra funcţiei armei în perpetuarea sistemelor de violenţă, represiune şi destituire. Filmul urmăreşte un grup înarmat, într-un marş ceremonial pe străzile Philadelphiei, a cărui punct de oprire este un cimitir unde are loc un ritual de înmormântare. În locul unui memorial al morţilor, grupul creează un monument pentru cei în viaţă, amintind de fantomele trecutului.

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului Internaţional de Film Experimental Bucureşti este organizată de Asociaţia Culturală Manekino şi este co-finanţată de Ministerul Culturii şi Centrul Naţional al Cinematografiei.