Mihai Teja, antrenorul lui Poli Iași: 'Am sperat la mai mult, mai ales în prima repriză. Asta este, fotbalul este pe goluri'

Mihai Teja, antrenorul lui Poli Iași, a declarat, vineri, după victoria obținută de Dinamo în fața elevilor săi, scor 0-1, că arbitrul nu a acordat penalty la un fault comis asupra lui Loshaj, potrivit Mediafax.

”Am sperat la mai mult, mai ales în prima repriză. Cred că am avut și un penalty la Loshaj, când s-a dat fault în atac. Asta este, fotbalul este pe goluri. Din păcate, trecem printr-o perioadă grea”, a declarat Mihai Teja la Look Plus.

”Acum este dificil, după ce am acumulat multe puncte la începutul campionatului. N-avem un lot care să ne permită să ducem o luptă pentru play-off. Am primit un gol dintr-o fază fixă. Nu cred că Dinamo a controlat jocul”, a mai spus antrenorul lui Poli Iași.

În clasamentul Ligii 1, Poli Iași se poziționează pe locul 9, cu un total de 22 de puncte.