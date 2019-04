Mihai Teja, omul adus să ia titlul cu FCSB: 'Îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Am jucat totuşi în deplasare, contra unei echipe care nu riscă nimic'

Mihai Teja, antrenorul FCSB, a recunoscut faptul că aştepta mai mult de la elevii săi, în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, dar per total se declară mulţumit cu acest punct, deoarece lupta pentru titlu rămâne deschisă.

După un meci în care n-am putut nota vreun şut pe spaţiul porţii, Mihai Teja a încercat să le găsească scuze elevilor săi, spunând că CFR nu s-a deschis foarte mult: "Se putea mai mult. Ne doream să câştigăm, am venit să câştigăm, dar îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Am jucat totuşi în deplasare, contra unei echipe care nu riscă nimic, şi s-a terminat la egalitate. Nu neapărat că n-am vrut să riscăm, am schimbat ofensiv cât am putut.

Nu s-au creat foarte multe ocazii. CFR e o echipă foarte bine organizată, nu-ţi lasă spaţii. Băieţii au simţit că pot mai mult, dar asta este. Eu cred că putem să câştigăm în ultima etapă, mai ales dacă vom juca cu titlul pe masă. Suporterii au fost şi astăzi alături de noi şi le mulţumim.

Ne-am dorit să câştigăm, dar nu e uşor să câştigi contra CFR-ului. În prima repriză am controlat jocul în totalitate. Cei de la CFR nu ne-au lăsat spaţii, ştiam că aşteaptă fazele fixe. În repriza a doua n-am reuşit să facem mai mult. Nu se schimbă nimic, mai sunt cinci etape", a spus Mihai Teja, la finalul partidei CFR Cluj - FCSB.

Cu cinci runde înainte de final, CFR Cluj ocupă primul loc, cu 38 de puncte, în timp ce FCSB are 35 de puncte. În următoarea rundă, ambele vor evolua în deplasare. Echipa lui Dan Petrescu va merge la Sfântu Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi, în timp ce elevii lui Mihai Teja se vor deplasa la Ovidiu, pentru a o înfrunta pe Viitorul.