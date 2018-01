Mihai Tudose, APĂRAT de primarul PSD al Brăilei: 'Am pierdut un prim-ministru. După război mulţi viteji se arată'

Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, care este şi vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Brăila, a transmis, marţi, un mesaj public de susţinere pentru fostul premier Mihai Tudose, care şi-a înaintat luni demisia din funcţie.

"Am pierdut un prim-ministru, am păstrat un prieten. Am văzut că unii oameni 'care postează în prieteni' se reorientează foarte repede. Cu o oră înainte de o şedinţă grea, când anticipam rezultatul şi ştiam cine deţine majoritatea, am ales să transmit mesajul meu, pentru a arăta că prietenii care au caracter se susţin reciproc din principiu nu după interes. Felicitări pentru toată activitatea Mihai Tudose! Succes Mihai Tudose!", a scris Dragomir pe pagina sa de socializare, conform Agerpres.

Mesajul vine să îl completeze pe cel postat luni, cu o oră înainte de începerea şedinţei Comitetul Executiv Naţional al PSD.

"Îl cunosc pe Mihai Tudose din 1999. Suntem colegi, suntem prieteni şi ne susţinem reciproc. Un proverb românesc spune că după război mulţi viteji se arată. Unii caută să fie prieteni cu toată lumea şi, de fapt, nu sunt decât proprii lor prieteni. Prietenii adevăraţi nu ţin cont de conjuncturi şi nu aşteaptă să vadă ce se întâmplă pentru a şti cum se poziţionează. Succes Mihai Tudose!", scria Dragomir.