Mihai Tudose s-a dezlănțuit la adresa a doi miniștri: 'Două monumente de incompetență. Dacă vine OLAF-ul e nașpa'

Mihai Tudose lansează un atac virulent la adresa ministrilor Rovana Plumb și Răzvan Cuc, în contextul în care Guvernul Dancilă nu a trimis nici până acum Comisiei Europene cererea de finanțare pentru podul suspendat peste Dunăre, proiect cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro.

„La Ministerul Transporturilor si la cel al Fondurilor Europene sunt doua monumente de incompetenta. Doamna Cretu (n.r. ProRomania, comisar european pentru dezvoltare regionala) a spus clar: Noi aprobam ce ni se trimite!. Am vazut doua declaratii halucinante ale monumentului de incompetenta Cuc. A spus ca i-a aratat doamnei comisar Cretu cate proiecte are in birou la el. Replica, doamna Cretu este o doamna si nu si-a permis, era: Ba, dementule, daca le tii in birou… eu le aprob cand sunt la Bruxelles. Ministrul Transporturilor, la Braila, cand a fost intrebat de unii dintre colegii dumneavoastra daca a trimis cererea de finantare, a spus ca ne trebuie oameni patrioti la Bruxelles. Raspunsul este acelasi: Pai, dementa ta, nu vrei sa trimiti tu actele acolo, ca sa le semneze cineva? Poate inca nu a aflat ca podul peste Dunare si infrastructura conexa sunt in MasterPlanul de Transport aprobat de Bruxelles, in timpul Guvernului Ponta, pe vremea ministrului Ioan Rus. Niste extinctoare… Dumnezeule, trebuie pur si simplu luata hartia si trimisa la Bruxelles, atata tot. Ei au invatat o chestie si le e frica ca de dracu.. folosesti bani europeni, dupa ei vine OLAF-ul (n.r. Oficiul European de Lupta Antifrauda). Uite ce a patit cu Teldrum. Atunci, daca iei bani de la buget, nu vine OLAF-ul, vin ai nostri si aici mai faci o contestatie ca completul de 3, de doi jumate’, ca Curtea Constitutionala. Daca vine OLAF-ul e naspa..”, a spus Mihai Tudose, conform presei locale din Brăila.

Contractul pentru podul suspendat peste Dunare a fost semnat in ultima zi de mandat a lui Tudose ca premier, inainte cu doar cateva ore de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, in care, dupa conflictul deschis cu Liviu Dragnea, s-a decis debarcarea parlamentarului brailean din fruntea Guvernului.