Mii de oameni protestează în Tel Aviv pentru un acord cu Hamas privind eliberarea ostaticilor - VIDEO

Au fost exprimate, de asemenea, critici puternice la adresa prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu şi solicitări pentru organizarea de alegeri.

Protestatarii purtau bannere şi pancarte pe care scria "Negociază acum, demisionează mai târziu".

Now in Tel Aviv: Tens of thousands protest for a hostage deal and against invasion to Rafah pic.twitter.com/K6BUpBb0bv