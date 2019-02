Miley Cirus își șochează fanii - Mărturisiri INCENDIARE din viața ei intimă

Cântăreața și actrița americană Miley Cyrus, care, în decembrie 2018, s-a căsătorit cu actorul australian Liam Hemsworth, spune că se definește drept o persoană "queer", potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Cyrus, în vârstă de 26 de ani, și Hemsworth, în vârstă de 29 de ani, au o relație din 2010, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru "The Last Song", în 2009. S-au logodit în 2012, s-au despărțit un an mai târziu și și-au reluat relația în 2016.

Într-un interviu pentru ediția din luna martie a revistei Vanity Fair, Miley a declarat: "Motivul pentru care oamenii se căsătoresc poate părea câteodată de modă veche, dar cred că motivul pentru care ne-am căsătorit noi nu este de modă veche, ci, mai degrabă, «new age». Redefinim, ca să fiu al naibii de sinceră, ceea ce înseamnă pentru o persoană queer, așa cum sunt eu, să fie într-o relație heterosexuală. O mare parte din mândria mea și identitatea mea este reprezentat de faptul că sunt o persoană queer. Ceea ce propăvăduiesc eu este următorul lucru: oamenii se îndrăgostesc de oameni, nu de genuri, nu de aspecte fizice. Sunt îndrăgostită de ceva la nivel spiritual, nu are nimic de a face cu sexualitatea (...) Sexul este, de fapt, o mică parte, genul este o parte foarte mică, aproape nesemnificativă a unei relații".

Citește și: Urmașii lui Michael Jackson au dat în judecată HBO pentru documentarul 'Leaving Neverland'! Totul a început la București

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a devenit cunoscută datorită serialului pentru adolescenţi "Hannah Montana", în care a interpretat rolul principal. De altfel, Miley Cyrus este unul dintre cel mai de succes artişti care s-au lansat în producţiile Disney. Fiica interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus, ea şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, "Bangerz", care include hituri precum "We Can't Stop" şi "Wrecking Ball", care au fost promovate prin clipuri provocatoare.

În ultimii ani, Miley Cyrus s-a aflat în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa. Ea a generat noi controverse în 2013, după ce a fumat, în timpul show-ului MTV European Music Awards, transmis în direct la mai multe posturi de televiziune, ceva ce părea să fie o ţigară cu marijuana, după ce a fost premiată la categoria cel mai bun videoclip, pentru piesa "Wrecking Ball". Totodată, dansul ei lasciv şi simularea masturbării alături de Robin Thicke, la gala MTV Video Music Awards, în vara anului 2013, a scandalizat opinia publică internaţională. Miley Cyrus a lansat, de asemenea, o nouă "modă" în showbizul internaţional în 2013 - twerking-ul (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.).