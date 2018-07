Miniștrii și-au facut publice declarațiile de avere. Ce posedă ministrul de interne, Carmen Dan

Mai mulți membii ai guvernului și-au făcut publice declarațiile de avere. Printre ei și Carmen Dan. În cea mai recentă declaraţie de avere a sa, din 3 iulie 2018, ministrul Afacerilor Interne a menţionat că are în proprietate un apartament în Videle (judeţul Teleorman) şi două autoturisme - Renault Laguna (an de fabricaţie 2006) şi Volkswagen Tiguan (an de fabricaţie 2012), informează agerpres



La capitolul datorii, ministrul a menţionat un credit de 15.030 de lei contractat în 2012 şi scadent în anul 2040 şi un alt credit în valoare de 85.948 de lei contractat în 2015 cu scadenţă în 2020.



Potrivit declaraţiei de avere, Carmen Dan a încasat în ultimul an fiscal încheiat 159.480 de lei, salariu ca ministru al Afacerilor Interne, şi 296 de lei indemnizaţie ca senator până la numirea la şefia MAI.