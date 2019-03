Ministerul Sănătății taie în carne vie, după noul scandal privind dezinfectanții din spitale: amenzi URIAȘE date de autorități

Două dintre produsele biocide găsite neconforme aparţin unui producător din Bucureşti, care are punct de lucru în judeţul Ilfov, iar al treilea este fabricat într-un stat membru al UE şi distribuit de o firmă din judeţul Prahova, arată Ministerul Sănătăţii (MS). Firma producătoare şi distribuitorul au fost amendate în total cu 35.000 de lei pentru neconformităţile găsite în urma controalelor.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Ministerul Sănătăţii, în cadrul acţiunilor de control tematice realizate, în anul 2018, de către inspectorii sanitari din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, prin care a fost verificată calitatea unui număr de 15 produse biocide utilizate în unităţi sanitare şi cabinete de înfrumuseţare, au fost prelevate şi analizate probe din aceste produse în laboratoare acreditate RENAR.

"În urma analizelor efectuate, 3 produse biocide au fost neconforme din punct de vedere al eficacităţii fungicide (candida albicans şi aspergilus niger). Mai exact, este vorba despre loturi depistate neconforme din aceste produse biocide, care se utilizează pentru dezinfecţia suprafeţelor şi instrumentarului. Două dintre produsele neconforme aparţin unui producător din Bucureşti, care are deschis punct de lucru în judeţul Ilfov. Al treilea produs biocid neconform este produs într-un stat membru al UE şi distribuit de o firmă din judeţul Prahova", arată MS.

Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii a dispus Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, pe raza cărora se aflau producătorii sau distribuitorii produselor constatate neconforme, să efectueze verificări în unităţile sanitare. În paralel, la nivel naţional, DSP-urile judeţene au dispus retragerea de la furnizorii de servicii medicale publice sau private şi de la cabinetele de înfrumuseţare a acestor produse şi returnarea lor la producători/ distribuitori.

Directiile de Sănătate Publică din Bucureşti şi Prahova au aplicat producătorului/ distribuitorului amenzi pentru neconformităţi, în cuantum total de 35.000 de lei.

De asemenea, în urma rezultatelor de laborator primite la finalul lunii decembrie 2018, în luna ianuarie Ministerul Sănătăţii a sesizat organele abilitate.

"Trebuie să ne asigurăm că produsele utilizate în spitale sunt eficiente. Vom continua astfel de acţiuni şi vom lua toate măsurile necesare pentru siguranţa pacienţilor", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Poliţiştii fac, marţi, cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, la locuinţele unor persoane şi sediile unor firme care produc, importă şi comercializează produse biocide. Acţiunea are loc într-un dosar în care se suspectează că, în 2018, ar fi fost fabricate şi vândute unor spitale substanţe pentru dezinfecţia suprafeţelor care nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

Sorina Pintea a spus, într-o intervenţie telefonică la Digi 24, că ancheta a început după o plângere făcută de Ministerul Sănătăţii, în 10 ianuarie.

"Anul trecut, inspectorii direcţiilor de sănătate publică au făcut un control tematic în ţară, la spitalele din ţară, verificând eficacitatea anumitor biocide. Ca urmare a analizei unui număr de 15 produse, au fost constatate neconformităţi pe o anumită zonă de acţiune la trei produse. În urma retestării acestora, aspectele semnalate iniţial au fost confirmate, prin urmare Ministerul Sănătăţii a făcut o plângere privind aceste produse firmelor care au comercializat aceste produse", a afirmat ea.

Ea a precizat că aceste produse sunt folosite într-o primă etapă de dezinfecţie, iar dacă procedurile sunt respectate întocmai nu reprezintă un pericol pentru pacienţi.

Ea a explicat că nu este vorba despre dezinfectanţi diluaţi, ci produse neconforme pentru anumite tipuri de acţiune, mai exact cea fungicidă.

Totodată, Pintea a spus că nu există nicio legătură între ceea ce s-a întâmplat la Institutul "Marius Nasta", unde mai mulţi pacienţi au murit după ce s-au infectat cu acinetobacter, şi aceşti dezinfectanţi neconformi.

"Ce s-a întâmplat la «Marius Nasta» a fost un caz de focar de infecţie pe care spitalul l-a raportat, lucru absolut normal. În toate spitalele din lumea aceasta există infecţii, acestea se raportează, problema României la un moment dat a fost că aceste infecţii nu se raportau. Anul trecut, numărul acestor infecţii s-a dublat şi eu am spus că mă bucur. Asta înseamnă că am început să raportăm, să fim serioşi", a afirmat Pintea.

Firma vizată de percheziţiile de marţi este o firmă din Prahova, Al Carina, al cărei nume a apărut şi în contextul scandalului Hexi Pharma, scrie Observatorul Prahovean, citând surse apropiate anchetei.

"Decamdată se fac cercetări in rem şi nu audieri. Se identifică loturile cu probleme. Percheziţiile au loc la domiciliul omului de afaceri şi la sediul firmei din Ploieşti”, au declarat pentru observatorulph.ro surse din rândul anchetatorilor.

Patronul firmei Al-Carina din Ploieşti, care surclasase la un moment dat Hexi Pharma având cel mai mare contract de achiziţii de biocide, declara, în 2016, pentru News.ro, că firma sa vinde dezinfectanţi pe piaţa românească din 1996, produsele fiind importate din Germania. El mai spunea că din contractul de 10 milioane de lei încheiat pe trei ani cu Spitalul de Urgenţă Târgu Mureş firma a livrat în decembrie 2015 o comandă în valoare de 144.000 de lei.

Acţionarul firmei Al-Carina din Ploieşti, Dan Cruceanu, spunea că firma sa a fost înfiinţată în anul 1993, iar din anul 1996 a început să livreze dezinfectanţi.

Cruceanu a declarat atunci pentru News.ro că dezinfectanţii pe care îi vinde firma sa provin de la producători din Germania, iar testele privind calitatea acestora sunt făcute în laboratoare din această ţară.

"La testările privind nu concentraţia, ci eficacitatea bactericidă, fungicidă, virucidă, microbactericidă (…) firma Hexi Pharma, la un moment dat, a apărut pe piaţă cu nişte testări la produse, testări din care reieşeau concentraţiile de lucru şi timpii de acţiune foarte mici. Vreau să spun că între mine şi ei a fost o luptă. Eu îmi făceam testările în Germania sau în Cehia, sau în Italia sau în Franţa, în laboratoare acreditate, ei îşi făceau testările la Unilab. Nu ştiu cine-i Unilab. Un laborator din România. De câte ori mă duceam la Comisia de biocide şi spuneam «dom'ne, testările mă costă atâta, sute de mii de euro» - am acte, am hârtii cât am plătit pe aceste testări, pentru că pe nemţi nu-i interesează – mi se spunea de la Comisia de biocide «păi vedeţi că e un laborator Unilab în România care poate vă face mai ieftin». Eram îndrumat acolo. Niciodată nu am vrut să fac vreo testare la Unilab pentru că ştiam din discuţiile cu profesorii universitari mari din Germania care au aceste laboratoare, spunându-le: «uitaţi ce testare a trecut un produs de-al unei companii din România!» Ce conţine acel produs? Păi conţine x substanţă activă. La care ei îmi spuneau: «este imposibil să treacă acel standard». Pentru că acea substanţă nu trece acel standard”, a declarat Dan Cruceanu pentru News.ro.