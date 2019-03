Avertismentul lui Băsescu: Iohannis riscă un autogol cu referendum pe justiție

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, luni seară, la TVR 1, că întrebarea pe care o va pune Klaus Iohannis la un eventual referendum simultan cu europarlamentarele trebuie aleasă astfel încât să aducă la vot și electoratul PSD.

`Eu, dacă aș mai fi președinte, probabil că m-aș îndrepta spre un referendum. As gasi o intrebare ca sa stimuleze venirea la vot pentru că electoratul PSD e mai disciplinat si ca sa il aduci la vot trebuie sa ii mai dai ceva, ceva de mare interes. Marele autogol ar fi daca ar pune o intrebare pe justitie si nu s-ar face cvorum si atunci nu as risca o intrebare pe justitie. As cauta o solutie care sa ma duca la succes, frate. Ca aia, 'Vreti 300 de parlamentari?'”, a declarat Băsescu.

Citește și: Traian Băsescu profețește mutări spectaculoase după europarlamentare .