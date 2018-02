Ministrul Apărării, IRONII DURE la adresa unui lider liberal din teritoriu: Îmi era dor de pozele de genul 'fă-te că munceşti'

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, lansează un atac dur, în replică la afirmaţiile viceprimarului din Arad, Călin Bibarţ. Senatorul PSD îl ironizează dur pe viceprimar, despre care spune că-l ştia om serios şi că s-a molipsit de "sindromul Falcă". Reacţia ministrului vine după ce liderul liberal a susţinut într-o postare pe Facebook că autorităţile arădene continuă lucrările la stadionul UTA, deşi, spune el, Guvernul nu a alocat cei 2,5 milioane de euro promişi.

"Hopa! Poza cu viceprimarul langa betoniera. In weekend!!! Asa cevaaaa..

Il stiam om serios pe Calin Bibart...se pare ca m-am inselat. Molipsitor e "sindromul Falca". Cum sa afirmi ca guvernul nu a mai alocat 2,5 milioane de lei pentru stadionul UTA si, chiar si asa, vezi Doamne, primaria saraca continua investitia. Pai, oameni buni, sa spunem ca CNI (Compania Nationala de Investiti) are prinsa aceasta investitie in program, dar nu poate atribui un singur leu pana cand Falca nu termina partea sa de lucrare, nu intabuleaza imobilul rezultat si nu preda cu acte in regula investitia catre CNI. Cand se va intampla asta, Dumnezeu cu mila! Vedem toti stadiul investitiei, care trebuia finalizata de mult si care treneaza ca tot ce promite cetateanul Falca. Asa cum auzim vesnicele minciuni ca pentru tot ce nu reuseste sa faca primaria toate mega-proiectele Science Fiction marca Falca, vinovat e guvernul. Poate ar fi mai bine sa termine cu minciunile domnul acesta si gasca din jurul lui si sa caute solutii pentru probleme cu adevarat grave ale orasului pe care il conduce execrabil de mai bine de 14 ani. Iar o astfel de problema este intreruperea furnizarii caldurii si apei calde in oras de saptamana viitoare, pentru ca Falca nu isi achita datoriile fata de CET. Povestea cu guvernul care nu da, e doar o poveste ca toate celelalte indrugate de acest personaj sinistru pentru a-si acoperi incompetenta crasa. Si asta pe spinarea aradenilor pe care ii minte de ani de zile. CET Arad apartine fix Primariei, nu guvernului. Primarie care are obligatia de a-si plati datoriile. Punct.

P.S. Recunosc ca imi era dor de pozele lui Calin de genul "fa-te ca muncesti, Caline!". Ultima era in Gai, la unitatea militara pe care promiteau ca o dau gata in campania de la localele din 2016...."