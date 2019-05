Ministrul Bogdan Trif: Peste 70% din locurile de cazare sunt vândute pentru vara aceasta

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, miercuri, la Constanţa, cu ocazia deschiderii noului sezon estival, că există premisele înregistrării unor vânzări record în ce priveşte spaţiile de cazare de pe litoral.

"Şi anul acesta a fost o deschidere reuşită de sezon. Am fost în Vamă, ca de obicei, şi pot spune că a fost un număr record de turişti şi, aşa cum se ştie, şi anul acesta vom da vouchere de vacanţă. Aşa cum am aflat de la reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), până acum peste 70% din locurile de cazare sunt vândute pentru vara aceasta, ceea ce face să fie un record", a declarat Bogdan Trif la o conferinţă de presă organizată împreună cu reprezentanţii patronatelor din turism, conform agerpres.ro În context, prim-vicepreşedintele FPTR, Nicolae Bucovală, a anunţat că anul acesta numărul turiştilor care au ales să-şi petreacă vacanţa de Paşte pe litoral s-a dublat faţă de anul anterior."Au fost 40.000 de turişti de Paşte pe litoral, iar anul trecut am înregistrat 20.000. Astăzi avem iar turişti. Problemele litoralului şi ale Deltei s-au rezolvat în mare parte, dacă ne referim pe zona de fiscalitate stăm bine şi suntem foarte mulţumiţi. O să mai discutăm cu domnul ministru zilele acestea. Lipsa forţei de muncă pe litoral şi costul muncii pe persoană. Avem câteva soluţii, vom face propuneri şi sper că sezonul estival 2020 să ne prindă cu toate problemele rezolvate", a subliniat Bucovală.Bogdan Trif a anunţat că pe parcursul sezonului estival vor activa pe litoral două echipe de control de la Ministerul Turismului pentru activităţi de prevenţie şi remedierea deficienţelor.