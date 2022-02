Ministrul Dan Vîlceanu, prima reacție în scandalul cu miniștrii PSD: 'Ciucă ne-a rugat să nu mai discutăm în contradictoriu în spațiul public'

Ministrul Fondurilor Europene Dan Vîlceanu a declarat joi că premierul Nicolae Ciucă i-a rugat pe miniștrii PNL să nu mai discute în contradictoriu cu miniștrii PSD în spațiul public.

„Ca de fiecare dată, ne-a rugat (c.n. Nicolae Ciucă) să nu mai discutăm în contradictoriu în spațiul public. Dl Grindeanu a spus că am discutat despre miniștrii PSD de la Guvern. Nu am apostrofat pe nimeni, puteți să luați imaginile ca să vedeți că nu am menționat pe nimeni. Am spus un lucru de notorietate publică, faptul că la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii de ani de zile nu există o absorbție bună pe fonduri europene. (...) Este premierul României, este premierul pe care PNL îl susține, că a fost votat în partid, și trebuie să-și facă datoria de premier al coaliției”, a spus Vîlceanu, la Parlament.

Surse guvernamentale au anunțat că miercuri, în timpul ședinței de Guvern, premierul Nicolae Ciucă l-a certat pe ministrul Dan Vîlceanu, pentru că acesta a criticat public doi miniștri PSD. Este vorba despre ministrul Sănătății, Alexandru Rafila și ministrul Muncii, Marius Budăi care au fost criticați pentru că ministerele pe care le conduc ar avea cea mai mică absorbție a fondurilor europene.