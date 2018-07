Ministrul de Interne, explicaţii de ULTIMĂ ORĂ: De ce s-a opus ca Laura Codruţa Kovesi să aibă protecţie SPP

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a explicat într-un interviu la România TV de ce s-a opus, în CSAT, ca Laura Codruţa Kovesi să beneficieze în continuare de protecţie din partea SPP. Fosta şefă DNA solicitate protecţie şi după plecarea din funcţie, iar CSAT trebuia să aprobe acest lucru. Cum în CSAT deciziile se iau doar prin consens, opoziţia lui Carmen Dan a lăsat-o pe Kovesi fără protecţie de la SPP. Potrivit legii, fosta şefă a DNA are acum dreptul la protecţie, la cerere, din partea Jandarmeriei.

"Sunt doar un membru în CSAT care și-a exprimat o opțiune. Am și motivat-o și am spus că există și alternativă și că avem prevederi legale care spun foarte clar ce se întâmplă când o persoană aflată într-o situație de risc, că eu nu contest acest lucru, nu mai are rang de demnitate publică. Am spus că avem alternativă în lege și că eu citesc legea și ca Ministru de Interne nu pot să consider niciodată că SPP este mai bun sau mai slab decât Jandarmeria", a declarat Carmen Dan.

