Ministrul Economiei din Germania trage un semnal de alarmă: cel mai grav declin de după Al Doilea Război Mondoioal

Contracţia economiei Germaniei din acest an ar putea fi peste aşteptările iniţiale, a declarat marţi ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.

Cele mai recente estimări ale guvernului anticipează că cea mai mare economie din Europa va scădea cu 6,3% în acest an, ceea ce ar fi cel mai grav declin consemnat după cel de-al Doilea Război Mondial. Motivul acestei contracţii a PIB este pandemia de coronavirus, care a paralizat luni de zile mari părţi din economie, informează News.ro.

”Nu exclud ca declinul să fie mai mare”, a declarat Altmaier la un forum de afaceri găzduit de Bitkom, asociaţia industrială a sectorului tehnologiei.

Şi Franţa şi-a revizuit marţi estimarea referitoare la evoluţia din acest an a economiei. Ministrul francez de Finanţe Bruno Le Maire a anticipat că economia franceză se va contracta cu 11% în acest an, din cauza crizei coronavirusului şi a restricţiilor impuse de autorităţi pentru a ţine sub control răspândirea bolii.

Parisul anticipa anterior că economia franceză va înregistra în acest an un declin de 8%.