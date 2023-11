Ministrul Energiei îşi prezintă bilanțul mandatului: 'Este o chestiune de transparență' / Cu ce realizări se poate lăuda Sebastian Burduja

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, şi-a publicat, joi, raportul de mandat pentru perioada iunie-noiembrie, explicând că obişnuieşte să facă un astfel de bilanţ odată la şase luni. El a menţionat că, în perioada menţionată, a relansat proiectul privind centrala hidrolelectrică de la Tarniţa-Lăpuşteşti, a accelerat programul civil nuclear românesc şi a finalizat listarea Hidroelectrica, ”cea mai de succes listare din lume în acest moment”. ”Rezultatele se vor vedea în timp - nu atât pentru următoarele alegeri, cât pentru următoarele generaţii”, a subliniat el.

”Ceea ce contează cu adevărat atunci când eşti într-o funcţie publică este să laşi ceva în urma ta. Sunt destule zile în care poţi să te întrebi dacă merită sacrificiul: orele lungi, nopţile albe, frustrarea luptelor cu morile de vânt din malaxorul unei birocraţii adesea copleşitoare sau absurde. Cine crede că e suficient să ai bune intenţii greşeşte, e nevoie de mult mai mult pentru a livra rezultate. E nevoie de nervi tari, de anduranţă, de o doză de idealism în a crede în viitorul acestei ţări”, a arătat Sebastian Burduja.

El şi-a făcut public, joi, bilanţul mandatului pentru perioada iunie-noiembrie.

”Odată la câteva luni, mi-am făcut obiceiul să trag linie şi să fac bilanţul. Apoi îl public. Este o chestiune de transparenţă, de responsabilitate şi de respect faţă de dumneavoastră şi, până la urmă, un lucru de bun simţ”, a explicat ministrul Energiei.

El a enumerat câteva dintre realizările mandatului: ”Am păstrat preţurile la energie electrică şi gaze plafonate pentru toţi românii; Am asigurat stocurile necesare pentru sezonul rece; Am accelerat investiţiile din fonduri europene, semnând contracte pentru proiecte în valoare de aproape 10 miliarde de euro; Am relansat proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti; Am accelerat programul civil nuclear românesc; Am finalizat în timp record programul Electric Up 1 şi ne pregătim de Electric Up 2; Am repornit investiţia în centrala pe gaz de la Iernut; Am finalizat cu succes listarea Hidroelectrica, cea mai de succes listare din lume în acest moment; Am salvat Complexul Energetic Valea Jiului; Am finalizat prima variantă a PNIESC şi am lansat Consiliul Onorific, în pregătirea Strategiei Naţionale Energetice”.

”Rezultatele se vor vedea în timp - nu atât pentru următoarele alegeri, cât pentru următoarele generaţii. Vă mulţumesc pentru susţinerea constantă şi pentru munca de echipă. Înainte, împreună”, a conchis Sebastian Burduja.