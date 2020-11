Ministrul Ionuţ Stroe promite federaţiilor sportive teste ieftine şi rapide pentru detectarea cazurilor de infectare cu noul coronavirus

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că teste ieftine şi rapide pentru detectarea cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la fel de eficiente ca testele PCR, vor putea fi folosite în curând de federaţiile sportive. Aceste teste, spune el, vor duce la deblocarea tuturor competiţiilor sportive, inclusiv cele pentru copii şi juniori, anunță news.ro.

"Lurăm la modificarea ordinului care reglementează modul de testare a sportivilor. În România, de curând au fost certificate acele teste ieftine, rapide, care funcţionează în Uniunea Europeană, iar competiţiile româneşti şi sportivii români vor putea folosi aceste teste mult mai ieftine pentru competiţiile noastre interne. Eu ştiu că preţul lor este undeva la cinci euro. Chiar în aceste zile am modificat şi am trimis la Ministerul Sănătăţii noul ordin care practic dă posibilitatea sportului românesc să le folosească pe acestea ieftine şi la fel de eficiente. Cred că în momentul de faţă deblocăm parctic indirect şi competiţiile pentru copii şi juniori, pentru că asta era marea problemă, nu îşi permiteau teste PCR, care sunt destul de scumpe la noi în ţară. Putem debloca şi ligile inferioare, care cu cinci euro îşi pot testa sportivul. E o chestiune de o zi sau două, voi face un anunţ public în momentul în care ne va parveni de la Ministerul Sănătăţii acest ordin modificat. Vom suplimenta bugetul federaţiilor dacă au nevoie de aceste teste covid, pentru că fac parte din categoria de cheltuieli care ţin de servicii medicale. Multe federaţii au făcut economii, au returnat bani, din cauza blocajului competiţional. Cu aceste teste ieftine, cred că vom debloca aproape toate competiţiile", a declarat Stroe.

El a afirmat că nu vor fi oprite competiţiile sportive, chiar dacă numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus creşte îngrijorător, însă nu se mai pune problema revenirii fanilor pe stadioane.

"Nu vor fi blocaje în ceea ce priveşte competiţiile sportive. Lucrul la care ţin foarte mult este respectarea regulilor, pentru că dacă faci acest lucru ca sportiv şi ca entitate sportivă, club, riscul se diminuează foarte mult. Nu putem reduce totul la nivel de absurd, să nu avem niciun fel de infectare, dar dacă regulile se respectă, sănătatea sportivilor este protejată, numărul infectărilor ar fi foarte mic, pe cale de consecinţă am putea asigura continuitatea tuturor competiţiilor. Eu cred că ce avem în momentul de faţă, ca şi cadru legal descris pentru aceste competiţii, este suficient. (n.r. - despre spectatori) Deocamdată, am suspendat modul în care ne organizam pentru repornirea evenimentelor sportive cu spectatori, tocmai din cauza acestui număr foarte mare de infectări. Este factorul de care depindem în luarea unei decizii asupra momentului în care trebuie să revenim la evenimente cu spectatori pe stadioane. Mi-aş fi dorit să se întâmple în toamna acestui an, aş fi mers cu foarte mare încredere alături de FRF în organizarea meciurilor naţionalei, aici, la Bucureşti, cu spectatori, din păcate... Am asistat la un meci al unei echipe româneşti în cupele europene, cu spectatori, şi nu mi-a plăcut ceea ce am văzut acolo. Nu este suficient să porţi o mască şi să creezi asemenea aglomerări de mii şi mii de oameni care pe parcursul a două ore sunt împreună. Nimeni nu se joacă cu sănătatea publică în această ţară (n.r. - când vor reveni spectatorii pe arene?) Când vom avea o cifră diminuată sau când trendul va fi unul descendent", a spus Stroe.

Ionuţ Stroe speră ca noul primar al Bucureştiului, Nicuşor Dan, să deblocheze proiectul de construire a Sălii Polivalente.

"Urmează să am o întâlnire cu primarul Nicuşor Dan. Noi din 2012 am oferit acel teren necesar construirii sălii polivalente. S-au succedat foarte mulţi primari în Bucureşti care au anunţat iminenta demarare a procedurilor pentru construcţia acestei săli, din păcate ne aflăm în acelaşi moment în care eram şi în 2012. Eu sunt sigur că vom avea o cu totul altă deschidere din partea primarului şi noului consiliu general al Municipiului Bucureşti, pentru că ei o vor construi. Bugetul primăriei este mare şi suficient pentru un asemenea obiectiv şi sper să repornim acest proiect. Nu este singurul care trebuie deblocat la nivel sportiv. Tot în acea întâlnire vom vorbi despre Patinoarul Mihai Flamaropol, un obiectiv elementar sportului într-o capitală europeană, cu mari probleme, încâlcit în conflicte de natură juridică în instanţe, le care tot primăria trebuie să-l deblocheze", a mai spus el.

Stroe a reafirmat faptul că Stadionul Arcul de Triumf va putea fi folosit şi de echipe de fotbal, nu numai de Federaţia Română de Rugby.

"Stadionul Arcul de Triumf a aparţinut MTS, face parte din patrimoniul nostru, a fost pus la dispoziţia CNI pentru realizarea acestui stadion de 40 de milioane de euro şi va reveni MTS după ce se va termina această investiţie. Tot timpul a fost proprietatea noastră. FR Rugby a avut drept de folosinţă gratuită a acestui obiectiv şi va avea în continuare şi după preluarea stadionul de către MTS, dar administrarea se va face de către MTS. Arcul de Triumf va fi un stadion modern, de 8.000 de lcouri care va va avea facilităţi de cazare, de recuperare medicală, va avea spaţii comerciale, va avea în vecinătate două terenuri de antrenament, investiţie pe care noi o realizăm în momentul de faţă. Putem considera Stadionul Arcul de Triumf ca fiind casa rugbiului românesc. Echipa naţională de rugby şi cei care vor dori să organizeze competiţii o vor face acolo, fără probleme. Vă pot asigura că un obiectiv public, o investiţie de 40 de milioane de euro va fi accesibilă oricărei echipe sportive din România care îşi va dori închirierea ei. Nu vor exista exclusivităţi din bani publici, procedura de închiriere a acestui bun va fi tranparentă şi publică. Îi asigur pe cei de la rugby că vom face împreună calendarul evenimentelor sportive de acolo, că acest stadion va găzdui tot ce înseamnă competiţie sau pregătire a echipei naţionale de rugby şi cred că vom găsi loc pentru toţi ceilalţi care vor dori acest lucru. Nu văd o mare dificultate de a face îmreună cu ei un calendar care să poată să permită accesul acolo oricui îşi doreşte", a afirmat ministrul.

Stroe a anunţat că MTS a premiat sportivii medaliaţi la Campionatele Europene de canotaj cu o sumă totală de aproximativ patru milioane de lei.

"Am achitat datorii istorice la premierile sportivilor. Aceste datorii lăsate de guvernele PSD precedente se ridicau undeva la 25 de milioane de lei. Această sumă a fost acoperită în totalitate, în două mari tranşe, prima a fost anul trecut, în luna decembrie, aproximativ 6,26 de milioane de lei, astea sunt performanţele sportivilor români în competiţiile internaţionale, iar cea de-a doua tranşă în toamna acestui an, aproximativ 18,3 milioane de lei. Pentru performanţele sportivilor români realizate în 2020, separat de ceea ce v-am spus până acum, deşi au fost foarte puţine competiţii internaţionale, evident din cazua covidu-ului, suntem şi cu acestea cu plata la zi. La Campionatele Europene de canotaj, premiile sunt deja achitate, se ridică undeva la 4 milioane de lei pentru acele medalii europene. Pentru prima dată în istorie, MTS aduce bani pentru investiţii în sport şi tineret . Este un pas istoric pentru acest minister, care până în acest an nu a atras niciun euro din aceste fonduri europene. Ce facem noi acum este să inovăm ce trebuia inovat acum 14-15 ani, înainte să intrăm în UE", a declarat Stroe.

Criticat de patronul CFR Cluj, Neluţu Varga, şi de cel al FC U Craiova, Adrian Mititelu, că favorizează clubul CS Universitatea Craiova, Stroe a răspuns: "Trebuie să-l întrebaţi pe domnul Varga despre ce e vorba, pentru că nimeni nu a înţeles. Eu cred că acea afirmaţie a fost făcută după un moment de dificultate şi din punct de vedere sportiv şi din punct devedere economic prin care trece echipa dânsului. Nu există în momentul de faţă niciun fel de implicare din partea mea. FRF sau LPF să spună dacă am solicitat vreodată vreo informaţie în legătură cu vreo echipă. Nu pot să comentez ceva ce nu există. (n.r. - despre Mititelu) Nu poate fi luat în serios un om care a lansat tot felul de atacuri la adresa sportivilor, suporterilor, oficialităţilor. Ne-am cam învăţat cu asemenea afirmaţii. Nu poţi să construieşti nimic pe ură, nu poţi să construieşti nimic pe învrăjbirea suporterilor între ei, pe fel de fel de scenariid escrise înd eclaraţii de unul sau altul în declaraţii publice. Singurul loc unde aş putea avea un dialog de felul acesta ar fi în instanţă".