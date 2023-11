Ministrul Mediului și-a luat telefon second hand ca să stopeze poluarea: E un pas esențial

„Nu mai este un secret pentru nimeni că ne aflăm în mijlocul unei crize climatice semnificative și, din acest motiv, cred că fiecare pas pe care îl facem pentru a reduce impactul asupra mediului contează”, afirmă Mircea Fechet, care anunță că și-a cumpărat un telefon recondiționat.

„Vreau să vă povestesc despre o decizie pe care am luat-o recent și care mă entuziasmează foarte mult. Am ales să investesc într-un telefon recondiționat de pe Flip.ro și vreau să vă împărtășesc motivele din spatele acestei decizii. Nu mai este un secret pentru nimeni că ne aflăm în mijlocul unei crize climatice semnificative și, din acest motiv, cred că fiecare pas pe care îl facem pentru a reduce impactul asupra mediului contează. Renunțând la un telefon vechi, de patru ani, am optat pentru unul recondiționat. De ce am făcut asta? Pentru că reutilizarea și recondiționarea dispozitivelor electronice sunt pași esențiali către un mediu mai curat și mai sustenabil”, scrie pe Facebook Mircea Fechet.

Ministrul Mediului afirmă că a așteptat noul model de iPhone, dar că a făcut „o alegere conștientă să investesc într-un model precedent, pentru a susține ideea de reutilizare și pentru a promova gândirea durabilă”.

„Nu doar că am făcut o achiziție rațională, dar am și sprijinit o companie românească, un startup pasionat de crearea de locuri de muncă și de inovație verde. Vă încurajez pe fiecare dintre voi să luați în considerare recondiționarea și reutilizarea atunci când vine vorba de echipamente electronice. Fiecare gest contează și împreună putem face schimbări pozitive pentru viitor”, încheie Fechet.