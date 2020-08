Ministrul Mediului, vești bune pentru românii care doresc programul Rabla: va fi suplimentat bugetul

Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunţă suplimentarea cu 60 de milioane de lei a bugetului pentru programul Rabla Plus pentru persoanele care doresc să achiziţioneze maşini electrice sau hibride. "Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", spune Alexe.

Citește și: Un TSUNAMI de concedieri lovește România: Încă 500.000 de români vor rămâne fără serviciu

"Pentru prima dată în istoria programului Rabla Plus, întregul buget pentru persoanele fizice care îşi doresc să îşi achiziţioneze maşini electrice a fost epuizat", a anunţat, joi seară, într-o declaraţie de presă, Costel Alexe, menţionând că anul acesta Rabla Plus a început cu cel mai mare buget de când există programul - 145 de milioane de lei, informează News.ro.

El a menţionat că a fost păstrată cea mai mare primă de achiziţie din Europa, circa 10.000 de euro.

"Bugetul pe care îl avem la dispoziţie ne permite pentru 2020 să oferim circa 3.000 de vouchere pentru români care îşi doresc un mijloc de transport prietenos cu mediul, electric şi evident care să polueze foarte puţin. La această dată avem deja pentru persoanele fizice un număr de rezervări aproape dublu faţă de anul trecut de maşini ecologice achiziţionate prin Administraţia Fondului de Mediu", a susţinut ministrul Mediului.

Alexe a afirmat că trebuie stimulată, la nivel naţional, achiziţia de maşini electrice.

"Am decis să suplimentăm bugetul AFM pentru programul Rabla Plus pentru a-i sprijini pe toţi românii care îşi doiresc să-şi achiziţioneze un mijloc de transport, un autovehicul electric sau hibrid prietenos cu mediul. Am dispus demararea procedurilor pentru suplimentarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru programul Rabla Plus cu 60 de milioane de lei. Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei", a precizat Alexe.

El a spus că în acest fel românii vor avea posibilitatea să achiziţioneze un număr "aproape istoric, record" de maşini electrice.

"În 2020 am putea ajunge la 4.000 de maşini electrice, evident mai mult decât s-au achiziţionat în toţi cei patru ani de când funcţionează programul Rabla Plus în România", a susţinut Costel Alexe, menţionând că în ultimii patru ani s-au achiziţionat 3.000 de maşini electrice sau hibride prin programul Rabla Plus.