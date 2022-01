Ministrul Rafila nu vede rostul unei a patra doze de vaccin: 'Și-a dovedit limitele în prevenirea transmiterii'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, consideră că nu se poate vorbi de o a patra doză de vaccin anti-COVID, dacă nu producătorii nu reușesc să adapteze serurile la noile variante ale coronavirusului. Rafila afirmă că vaccinarea este impotantă pentru prevenirea formelor grave de boală, însă s-a dovedit că vaccinul nu oprește răspândirea.

„Nu există recomandări în acest sens (administrarea unei a patra doze). Eu vă spun acum din punct de vedere profesional. Faptul că producătorii nu au reușit într-un timp relativ scurt să adapteze vaccinul la variantele circulante nu cred că constituie un argument pentru o doză suplimentară. Sigur că în timp, dacă vor apărea noi tulpini și vor avea o adaptabilitate a vaccinurilor, vom putea discuta despre grupuri vulnerabile, așa cum se întâmplă și în cazul vaccinării antigripale, dar în niciun caz nu cred că are rost în momentul de față discuția despre doza a patra în utilizarea aceluiași timp de vaccin care și-a dovedit limitele în prevenirea transmiterii. Scopul vaccinării este de oprire a transmiterii și ați văzut că am avut procente de imunizare de 70%, 80%, am ajuns la 100% și totuși infecția se transmite și la persoanele vaccinate. Deci e clar că trebuie să folosim vaccinul pentru a evita formele grave și a evita decesul”, a declarat Alexandru Rafila la Digi24.