Ministrul român de Interne bate cu pumnul în masă în fața omologului său austriac: 'Aderarea României în Schengen trebuie să se finalizeze în 2023!' - VIDEO

Ministrul român de Interne, Lucian Bode, a transmis, de față cu omologul său austriac Gerhard Karner, că aderarea României în spațiul Schengen trebuie să se finalizeze în anul 2023.

„Avem șansa de a valorifica experiența noastră în privința migranților. E o provocare pentru întreaga UE. România joacă un rol în apărarea granițelor europene. I-am transmis domnului ministru că aderarea României în Schengen trebuie să se finalizeze în 2023. Aderarea la spațiul Schengen nu e doar un drept al României, ci un deziderat al statelor membre.

Suntem foarte hotărâți să ajungem la o soluție în acest an. Partea austriacă a avut oportunitatea astăzi să se convingă de acest lucru. Am agreat un plan de acțiune pentru combaterea migrației și am semnat trei documente”, a transmis Bode.

Potrivit șefului de la Interne, a fost semnat memorandumul de înțelegere la punctul de contact Oradea; partea austriacă va putea trimite un ofițer de legătură la Oradea.

De asemenea, a fost semnat un memorandum între MAI, Ministerul Federal de Interne din Austria și Poliția din Ungaria pentru stabilirea unor patrule comune în zona și în punctul de trecere Nădlac II.

Totodată, conform unei alte înțelegeri semnate miercuri, un reprezentant al MAI va merge la Viena să lucreze cu experți austrieci în domeniul migrației.