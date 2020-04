Ministrul Sănătății, somat să coordoneze direct situaţia din Moldova şi Banat: 'Nu în scurte vizite de control şi nici exclusiv prin detaşarea altor medici'

Uniunea Salvaţi România, prin deputatul de Neamţ Iulian Bulai şi eurodeputatul Vlad Botoş, cere Ministerului Sănătăţii să preia coordonarea directă, în teren, a situaţiei din Moldova şi Banat, "cele două focare majore de coronavirus" din acest moment.

Într-un comunicat transmis AGERPRES , USR invocă datele furnizate de Institutul de Sănătate Publică, conform cărora 45% din cazurile confirmate de COVID-19 sunt din judeţele Moldovei (1.810 cetăţeni dintr-un total de 4.057). 63 de victime din 157, adică 40% din totalul deceselor cauzate de COVID-19, sunt din Moldova."În continuare, nu există nicio cooperare eficientă între spitalele din judeţele din Neamţ, Suceava, Botoşani, Iaşi, etc. pentru preluarea şi transferul pacienţilor infectaţi, în funcţie de specializările medicale, numărul de cadre medicale active şi gradul de ocupare a paturilor în fiecare astfel de unitate", arată sursa citată.Uniunea apreciază că "o situaţie la fel de gravă" se regăseşte şi în Banat, la Arad şi Timişoara, deoarece "jumătate dintre decesele înregistrate până acum sunt pacienţi internaţi în spitale pentru alte afecţiuni" decât COVID-19.

BREAKING - 360 de cazuri noi de coronavirus: România ajunge la 4417 cazuri



USR consideră că Ministerul Sănătăţii, prin conducerea lui, trebuie "să asigure acum, de la faţa locului, direct, gestionarea eficientă a focarelor scăpate de sub control" din cele două regiuni.



"Nu în scurte vizite de control şi nici exclusiv prin detaşarea altor medici în spitalele afectate, ci prin preluarea concretă a coordonării operaţiunilor din teritoriu, în teritoriu, până la stabilizarea situaţiei", subliniază USR.



Deputatul USR Iulian Bulai apreciază că, în contextul în care Suceava e sub carantină şi sunt sute de medici infectaţi în tot judeţul, "militarizarea conducerii Spitalului de Urgenţă nu ajunge".



"Riscăm ca în Moldova să se moară de la o banală apendicită pe care nu mai e nimeni s-o opereze. Numărul de infectări e uriaş, raportat la populaţie. Acum e momentul ca domnul ministru Tătaru şi echipa lui să dea dovadă de leadership adevărat, să meargă, rând pe rând, la Arad, Timişoara, Suceava, Neamţ, Iaşi, Câmpulung Moldovenesc, acolo unde e nevoie de restabilirea controlului, şi să conducă de la firul ierbii această misiune de repunere pe picioare a sistemului. Aşa se dă măsura unui autentic conducător pe timp de criză, prin implicarea personală în stabilizarea situaţiei", a declarat Bulai.



De asemenea, eurodeputatul Vlad Botoş, preşedintele filialei judeţene USR Arad, a arătat că în acest oraş, dar şi la Timişoara "e imperios necesar, acum, un management profesionist al situaţiei epidemice, strategii limpezi" de gestionare a resurselor şi a riscului de infectare.



"Conducerea Ministerului Sănătăţii trebuie să arate că e aproape de cadrele medicale. Prezenţa în teren a responsabililor din MS e un semn necesar de solidaritate pentru judeţele care au devenit focare. Avem nevoie de un plan clar despre cum putem trata decent şi eficient bolnavii, şi pe cei infectaţi, şi pe cei cu alte probleme medicale. Avem nevoie de proceduri clare, de dotări pentru cadrele medicale şi de un control ferm al acestor proceduri", a precizat el.