Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe acuză Occidentul: 'Nimeni nu a făcut suficient!' / motivul invocat de Kuleba

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba. susține că țările Occidentale nu au ajutat „suficient” țara sa, atâta timp cât trupele rusești se mai află în Ucraina.

„Ucraina este recunoscătoare partenerilor pentru ajutorul militar acordat, dar ar trebui să rămânem sinceri unii cu alții: nimeni nu a făcut suficient atâta timp cât pe teritoriul ucrainean rămân cizme rusești. Înarmarea țării noastre pentru victorie este cea mai scurtă cale pentru a restabili pacea și securitatea în Europa și dincolo de ea”, a precizat Dmitro Kuleba, pe pagina sa de Twitter.

Într-o schimbare majoră de politică, Olaf Scholz, cancelarul social-democrat german, a declarat că Berlinul va livra în jur de 40 de vehicule de luptă de infanterie Marder şi o baterie de rachete Patriot, după mai multe luni în care a rezistat apelului venit de la Kiev. Anunţul a fost făcut într-un comunicat comun cu SUA, după ce Scholz a discutat cu preşedintele Joe Biden.

Ukraine is grateful to partners for their military aid, but we should remain honest with one another: no one has done enough as long as Russian boots remain on Ukrainian ground. Arming our country for victory is the shortest way to restoring peace and security in Europe & beyond.