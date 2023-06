Minivacanță de milioane. Cât au scos din buzunare românii de 1 Iunie și Rusalii

Global Payments, cel mai mare furnizor de servicii și tehnologie de plată din lume, a analizat valoarea și numărul tranzacțiilor electronice realizate de consumatorii români în perioada de referință 25 mai – 5 iunie, pentru categoriile: restaurante, locuri de servit masa, unități de cazare și agenții de turism. Datele au arătat că aceștia au făcut plăți care au depășit suma de 27,6 de milioane de lei și peste 200 de mii de tranzcții, în cele 10 zile premergătoare sărbătorilor de 1 Iunie și Rusalii.

Trend-ul de plată și consum a crescut progresiv, în data de 25 mai fiind înregistrate aproape 16 mii de tranzacții, în valoare de 1,8 milioane de lei, culminând cu 3,17 milioane de lei și peste 20 mii de tranzacții electronice în data de 4 iunie 2023. În data de 5 iunie, numărul tranzacțiilor a scăzut puțin până 15,2 mii de tranzacții, ajungând la o valoare de 2,3 milioane de lei.

Cele mai multe jucării s-au cumpărat în ziua de 1 iunie, când s-au făcut 218 plăți cu cardul, în valoare de 30 de mii de lei. În ziua anterioară s-au realizat încă 198 de tranzacții, în valoare de 27 de mii de lei. În total, în cele 10 zile analizate, bugetul pentru minivacanță a fost de 155 de ori mai mare decât cel pentru jucării.

Anul trecut, românii au alocat, în aceeași perioadă, cu 10 milioane de lei mai puțin pentru cazare și mese servite în oraș. Aceștia au cheltuit doar 17,7 milioane de lei și au realizat aproape 140 de mii de plăți cu cardul. Valoarea și numărul tranzacțiilor electronice a fost influențat și de faptul că, în 2022, Ziua Internațională a Copilului a picat în mijlocul săptămânii (miercuri), iar Duminca Rusaliilor 12 zile mai târziu. Așadar, și minivacanța a fost fragmentată.

“În aceste perioade libere prelungite observăm o creștere semnificativă, la nivel național, a gradului de utilizare a instrumentelor digitale de plată, pentru că, atât numărul tranzacțiilor, cât și valoarea lor sunt mai mari de la un an la altul. Dar, cu cele 5,5 milioane de euro (27,6 milioane lei) și 200 de mii de tranzacții, România încă mai are recuperat la acest capitol, comparativ cu alte țări din regiune. Pentru aceeași perioadă analizată și pentru aceleași categorii de business, Global Payments a înregistrat peste 700 de mii de tranzacții în Slovacia, în valoare de 13 milioane de euro, peste 500 de mii de tranzacții, în Austria, în valoare 21 de milioane de euro și aproape 2 milioane de tranzacții în Cehia, care au depășit 41 de milioane de euro.”, a declarat Cătălin Moise, Country Manager Global Payments România.

Apetitul pentru minivacanță al românilor a fost evident în creștere și în jurul sărbătorii de 1 Mai. Anul acesta s-au făcut 236 de mii de tranzacții electronice și s-a cheltuit peste 28 de milioane de lei pentru mese în oraș și cazare, în cele două săptămâni anterioare (17 aprilie – 1 mai). Aproape de două ori mai mult decât anul trecut, când, în aceeași perioadă și pentru aceleași categorii de interes, s-au cheltuit doar 16 milioane de lei.

Dar și mai mult de atât s-a cheltuit de 1 Mai în magazinele alimentare. În zilele de 21 și 28 mai (vineri) ale acestui an, românii au făcut la acești comercianți peste 200 de mii de tranzacții, în valoare de 20 de milioane de lei. De altfel, top 10 cele mai mari bugete zilnice cheltuite cu ocazia sărbătorii de 1 Mai au fost în supermarket-uri.