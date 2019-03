Mircea Badea, DEZLĂNȚUIT la adresa soției lui Crin Antonescu: 'Să fii, totuși, ca europarlamentar descris prin asociere cu soțul casnic…'

Realizatorul Antena 3 Mircea Badea s-a dezlănțuit la adresa europarlamenterului PNL Adina Vălean. Badea susține că notorietatea Adinei Vălean e atât de mică încât aceasta este descrisă prin asocierea cu soțul său, liberalul Crin Antonescu, retras deja de o vreme de pe prima scenă a politicii.

”Dom`ne, nu e Crin Antonescu, este decât soția. Ce facem, dom`ne? Eu pe soția dlui Antonescu, vă dați seama, ditamai europarlamentarul să fii non-stop prezentată public drept soția unuia care nu mai e nimic, e pensionar acum sau ce e… nici măcar, nu știu ce e. Unde are vârâtă cartea de muncă?

Să fii, totuși, ca europarlamentar descris prin asociere cu soțul casnic… eu am înțeles că asta cu politicianul e și când te recunoaște lumea pe stradă. Cred că, dacă o văd, sunt șanse mari să n-o recunosc. Am văzut-o în câteva poze. Deci dl Antonescu n-a mai încăput” a spus Mircea Badea, la Antena 3.