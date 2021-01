Mircea Lucescu, despre SCANDALUL RASIST în care a fost implicat Marius Şumudică: 'Este mai puţin diplomat în relaţiile cu ceilalţi, mă refer la suporteri'

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, după ce Marius Şumudică a fost jignit de fostul arbitru Erman Toroglu, că le “lipseşte ceva” celor care fac astfel de afirmaţii ofensatoare.

"Sunt oameni... Ce poţi să le spui? Fiecare reacţioneaza în funcţie de educaţie, de inteligenţă. Celor care au făcut astfel de afirmaţii le lipseşte ceva. Şumudică este un foarte bun motivator, pedagog, în relaţiile cu jucătorii. Este mai puţin diplomat în relaţiile cu ceilalţi, mă refer la suporteri. A făcut eforturi foarte mari să ducă această echipă unde a dus-o. A crescut foarte mult din punctul de vedere al experienţei şi al pretenţiilor pe care le are, pentru că viaţa noastră este nesigură. Poţi să fii astăzi foarte bun, iar mâine să depinzi de ultimul rezultat. El vrea să profite de o situaţie şi eu i-aş da dreptate. Nu ştii când mai apar astfel de momente. Să nu uite turcii că românii au făcut foarte mult pentru fotbalul turcesc. Mai ales prin Hagi şi Gică Popescu, într-un moment foarte delicat pentru fotbalul turcesc. Cred că ar trebui să existe mai mult respect pentru români", a spus Lucescu, potrivit telekomsport.ro.

Fostul arbitru Erman Toroglu, în prezent analist sportiv, l-a criticat dur pe Marius Şumudică, sâmbătă, după afirmaţiile tehnicianului cu privire la discuţiile cu conducerea Gaziantep FK legate de salariul său.

“Antrenorul acesta este un teatru total. Nu am mai văzut aşa teatru. Ce crede că este aici? Du-te la arabi, ce cauţi aici? Se poate aşa ţigănie? Ei îmi dau asta, îmi dau 600, eu iau 600, ar trebui să iau 800... Mă scuzaţi, este ţigănie. Ce să spun, frate? Cu orice parte ţin este rău. Să spun cerşetor, hai să spun cerşetor...”, a spus Toroglu la A Spor, potrivit cotidianului Cumhuriyet.

Clubul Gaziantep FK a anunţat, sâmbătă, că i-a propus lui Marius Şumudică un nou contract cu salariul mărit în măsura posibilităţilor şi că acum aşteaptă răspunsul tehnicianului.

Şumudică a reacţionat după meciul cu Sivasspor, scor 1-2, spunând că de fapt conducerea clubului ar fi vrut ca salariul său să fie micşorat şi că i-a propus apoi o mărire nesemnificativă.

“Se vorbesc multe despre mine în social media. Se spune că alerg după bani. Aş vrea ca Turcia să ştie că nu este adevărat. Dacă eram ahtiat după bani în acest moment aş fi fost antrenorul altei echipe. S-a spus că clubul mi-a propus un nou contract, cu un salariu mai bun, dar nu este adevărat. Am avut o şedinţă cu preşedintele, ieri. A vrut micşorarea salariului meu cu 10 la sută. Nu pot accepta asta. Le-am dat din propriul buzunar prime în valoare de 80.000 de euro jucătorilor. Am dat banii cu plăcere.

Preşedintele a zis: ‘Le dai jucătorilor. De ce nu dai pentru club?’. Este greu să continuăm astfel. Nu le-am dat un răspuns. Apoi au venit la mine şi mi-au propus 80.000 de euro în plus, iar aceşti 80.000 de euro să îi împart la opt oameni. Salariul meu este de 600.000 de euro. Nu înţeleg cum i se poate face o astfel de propunere unui antrenor care a obţinut succese. Iubesc această ţară şi vreau că continui în Turcia.

Voi rămâne până la sfârşitul sezonului. Este dificil să lucrez cu oameni care nu mă respectă. Se vede ce am făcut eu aici. Retrogradează echipa de vor ca salariul să îmi scadă cu 10 la sută? Asta este răsplata pentru ce am făcut? Dacă dumneavoastră v-ar veni o propunere de micşorare a salariului aţi accepta. Eu privesc această propunere ca o jignire. Sunt aici pâbă la sfârşitul sezonului, apoi un ştiu ce va fi. Am respins oferta din Arabia Saudită. O să-mi sun soţia şi o să-i cer să trimită bani. O să ajut clubul”, a afirmat tehnicianul.

Preşedintele Gaziantep FK, Mehmet Buyukekşi, a reacţionat la rândul său după declaraţiile lui Şumudică: “În fiecare săptămână, după fiecare meci, el vrea contract. Este posibil aşa ceva? Nu am cerut micşorarea salariului lui Şumudică. Antrenorul nostru ne costă 1,2 milioane de euro, dar el vrea de la noi 1,6 milioane de euro. Care antrenor din Turcia ia atât de mulţi bani? Inclusiv Fatih Terim, care a câştigat Cupa UEFA. Este posibil aşa ceva? Apoi iese la televizor şi spune: ‘Să ştie Turcia” De fapt Turcia să ştie aceste lucruri. Îşi asumă toate reuşitele. Este posibil aşa ceva?”, a spus Buyukekşi.

