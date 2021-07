Mirel Rădoi: România nu a avut destul noroc pentru a câştiga cu Noua Zeelandă

Antrenorul echipei României, Mirel Rădoi, a afirmat, miercuri, la finalul meciului cu reprezentativa Noii Zeelande, scor 0-0, că formaţiei sale i-a lipsit şansa pentru a se califica în sferturile de finală ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

"Nu am reuşit să ne calificăm, dar sunt fericit pentru băieţi, pentru că după un rezultat cu o înfrângere drastică am reuşit să ne montăm, să ne ridicăm. Poate că puţini se aşteptau. Din păcate, nu am avut destul de mult noroc pe care puteam să îl avem în seara asta. Până la urmă e vorba şi de şansă. A fost în meci echilibrat, dar şansa nu poate să ţină mereu numai cu noi", a declarat Rădoi la TVR.

Tehnicianul a acuzat şi o anume stare de oboseală a jucătorilor, dar şi faptul că mâncarea în Japonia nu a fost "aşa cum se aşteptau".

"Va trebui să vedem ce pot extrage jucătorii după acest meci, e uşor să acuzăm pe cineva. Nimeni nu ştie munca şi sacrificiile pe care le fac jucătorii. Mâncarea nu a fost aşa cum ne-am aşteptat în primele zile, drumurile sunt foarte lungi, dar am reuşit să ne montăm printr-o comunicare foarte bună şi şedinţe, să socializăm mai mult. Dar chiar şi aşa, după acel rezultat ruşinos am reuşit să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor", a mai spus Rădoi.

Selecţionata României a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, după ce a terminat la egalitate cu Noua Zeelandă, 0-0, miercuri, la Sapporo, în ultimul său meci din Grupa B.

Tricolorii erau obligaţi să câştige pentru a se califica mai departe, după 1-0 cu Honduras şi 0-4 cu Coreea de Sud, dar nu au reuşit acest lucru, în faţa unei echipe foarte bine organizate şi superioară din punct de vedere fizic.

Selecţionata de fotbal a României a revenit la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani, încheind participarea pe locul al treilea în grupă, la egalitate cu Noua Zeelandă, dar având un golaveraj mai slab, conform agerpres.