Mirel Rădoi, selecționer România U21: 'Indiferent ce se va întâmpla, voi fi prezent la următoarea campanie'

Selecţionerul naţionalei de tineret, Mirel Rădoi (38 de ani), spune că va rămâne la conducerea reprezentativei U21 indiferent de ce se va întâmpla în următoarele două meciuri de la Campionatul European din Italia şi San Marino, informează MEDIAFAX.

Citește și: Cu cine discută zilnic Rareș Bogdan: ‘Am luptat umăr la umăr’

Sub comanda fostului mijlocaş, România U21 nu a pierdut niciun meci oficial şi a avut un debut excelent la turneul final, învingând Croaţia U21 cu scorul de 4-1: ”În momentul în care noi am negociat, nu am vorbit clar de o clauză, dacă voi trece de grupe sau nu. Indiferent ce se va întâmpla, şi dacă vom pierde, Doamne fereşte, celelalte meciuri, şi dacă vom câştiga, voi fi prezent la următoarea campanie”, a spus Rădoi, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Anglia.

Citește și: Olguța Vasilescu desființează Opoziția: Ei nu vor

George Puşcaş, Ianis Hagi, Tudor Băluţă şi Adrian Petre au punctat pentru România, iar Nikola Vlasic a înscris unicul gol al Croaţiei. Tricolorii lui Mirel Rădoi au stabilit cel mai mare scor de la acest Campionat European. Momentan, România U21 este liderul Grupei C, cu trei puncte, la egalitate cu Franţa, dar cu un golaveraj superior.

Citește și: Andrei Caramitru pune tunul pe Klaus Iohannis! Atac de ultimă oră și la PNL .

Clasamentul grupei C la EURO 2019, după o rundă disputată:

1. România 3p

2. Franţa 3p

3. Anglia 0p

4. Croaţia 0p

Programul grupei C:

21 iunie 2019: Anglia – România (Cesena, 19:30), Franţa – Croaţia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franţa – România (Cesena, 22:00), Croaţia – Anglia (San Marino, 22:00)