Mişcarea protestatară din Hong Kong are o platformă de streaming dedicată

Echipa care a realizat drama distopică „Ten Years” a lansat o platformă de streaming pentru scurtmetraje despre protestele care au loc în Hong Kong din luna iunie, potrivit Variety, potrivit News.ro.

Susţinută de Next Digital, care publică Apple Daily şi Next Magazine, platforma Next Film este condusă de Jevons Au, unul dintre regizorii „Ten Years” şi ai thrillerului „Trivisa”, ambele recompensate la gala Hong Kong Film Awards. Ng Ka-leung, producător şi regizor al „Ten Years”, şi Thomas Ng, coscenarist al „Trivisa”, sunt producători la Next Film.

Antologia „Ten Years” (2015), producţie cu buget foarte redus, a fost realizată de şase cineaşti care şi-au imaginat cum va fi viaţa în Hong Kong peste un deceniu. Unii dintre ei au prevăzut mişcările de stradă.

În prezent, Next Film conţine peste 100 de filme scurte, între care „Extradition Bill Trilogy”, documentar despre legea - acum retrasă de conducerea Hong Kong - privind extrădarea, act care a dus la începerea protestelor de stradă de anul acesta.

„Fight for Freedom: White Nights” este un serial documentar care spune poveşti ale unor persoane implicate în proteste. Din listă mai fac parte „Dance Pride”, un scurtmetraj documentar, şi comedia „Suprenergic Office”.

Conţinutul poate fi accesat gratuit de cei înscrişi pe platforma susţinută prin publicitate.

Jevons Au nu a dezvăluit costul investiţiei. El a precizat că implicarea grupului Next a venit după ce Jimmy Lai, proprietarul lui, a realizat că majoritatea investitorilor în media din Hong Kong ezită să abordeze subiecte controversate, iar cinematografele din Hong Kong nu vor difuza filmele respective.

„Autocenzura a luat amploare. Dar cu Next Film, acum am libertate de frică”, a spus Au.

Protestele izbucnite în Hong Kong în luna iunie a acestui an sub numele „Mişcarea Umbrelelor” s-au transformat deseori în confruntări cu forţele de ordine, iar teritoriul ce a aparţinut de Marea Britanie până în 1997, când a fost cedat Chinei, trece acum prin cea mai importantă criză din ultimele decenii. Doi oameni au fost împuşcaţi şi răniţi de poliţie şi câteva mii, răniţi în confruntări. Peste 2.300 de persoane au fost arestate în această perioadă. Cel puţin şase oameni au murit.