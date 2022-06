Misteriosul tip de tanc capturat de ruși de la armata ucraineană. Nu își pot da seama de unde a apărut pe front acest model (Foto)

Forțele armate ruse au capturat un tanc misterios în Ucraina, acesta părând recondiționat în Bulgaria, țară care nu a anunțat oficial că a trimis tancuri Ucrainei.

Mai multe imagini cu tancul și interiorul său au fost distribuite de administratorii contului Ukraine Weapons Tracker, aceștia notând că tancul, un model T-72M1, a fost recondiționat în 1993 de compania de armament bulgară Apolo și că acesta are un kilometraj redus.

#Ukraine: An interesting Ukrainian T-72M1 tank was captured by the Russian forces - this one was refurbished by the Bulgarian company Apolo Engineering back in 1993 but with minimal engine hours. Bulgaria didn't announce any tank deliveries so the source is pretty mysterious. pic.twitter.com/5JkJOTzeGG