MM Stoica îl ia peste picior pe fostul preparator fizic al roș-albaștrilor: 'Sunt un om cu studii superioare. Nu accept explicații ilogice'

Mihai Stoica (54 de ani), directorul sportiv al FCSB-ului, a reacționat după interviul acordat Gazetei Sporturilor de Marian Lupu, fostul preparator fizic al „roș-albaștrilor”, potrivit gsp.ro.

Marian Lupu a fost demis, ca urmare a celor opt accidentări din lotul FCSB-ului: Marko Momcilovic, Mihai Pintilii, Dragoș Nedelcu, Olimpiu Moruțan, Mihai Roman, Dennis Man, Ioan Hora și Harlem Gnohere.

MM a intervenit la TV DigiSport, unde invitat era chiar Lupu: „Normal că îmi doream un preparator în care să am încredere totală. Puneți-vă în locul meu. Ce măsuri ați fi luat când se rupe Nedelcu și eu nici nu știam cum să îi spun lui Gigi că va sta două luni. De ce își rupe genunchiul Nedelcu și nu jucătorul de la Alashkert? A doua zi se accidentează Hora la antrenament. Eu ce să înțeleg? Am 20 de ani de experiență și așa ceva nu am văzut.

Sunt un om cu studii superioare și sunt capabil să înțeleg. Nu accept explicații ilogice. Când tu îmi spui că Roman e bătrân și eu îți spun că sunt alții și mai bătrâni și nu se accidentează. Constat că a fost o crasa lipsă de comunicare între Marian și colegii lui. El nu știe că medicul nostru are curs de nutriție încheiat la Barcelona. Inclusiv bucătarul are un curs de nutriție”

„Nu spun că Marian Lupu este neapărat vinovat, Sunt vinovați cei care au făcut antrenamentele: preparatorii și antrenori. Vinovatul de serviciu sunt eu că au răcit jucătorii în avion, că a fost foarte cald și după s-a dat drumul la aerul condiționat”

MM Stoica, director sportiv FCSB

„Marian Lupu a venit la Steaua când era Olăroiu. Apoi, eu l-am rugat pe Pițurcă să îl urmărească două săptămâni să vadă dacă îi convine să lucreze cu el sau nu”