Mobilizare de forțe pentru Bătaia tradiţională de Anul Nou de la Ruginoasa - Dispozitiv format din polițiști, jandarmi și echipaje ISU

Jandarmii, poliţiştii şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi vor constitui dispozitive de ordine şi siguranţă publică la manifestările tradiţionale de Anul Nou desfăşurate la Ruginoasa, pentru a se asigura că "bătaia" dintre "deleni" şi "văleni" din ultima zi a anului nu va degenera, notează Agerpres.

"Gruparea de Jandarmi Mobilă 'Alexandru cel Bun' va asigura măsurile de ordine şi siguranţă publică, în sistem integrat, împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi la manifestările tradiţionale de Anul Nou desfăşurate în localitatea Ruginoasa, din judeţul Iaşi. (...) Reprezentanţii cetelor de mascaţi au fost asiguraţi despre faptul că nu se doreşte interzicerea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei, prezenţa forţelor de ordine în comuna Ruginoasa pentru această manifestare având caracter preventiv, în vederea protejării integrităţii fizice a tuturor persoanelor prezente în spaţiul public, dar nu vor fi tolerate activităţile care constituie încălcări ale legislaţiei în vigoare", se menţionează într-un comunicat de presă al Grupării de jandarmi din Bacău.

Bătaia dintre "delenii" şi "vălenii" din localitatea ieşeană Ruginoasa reprezintă un ritual specific ultimei zile din an.Potrivit bătrânilor satului, acest eveniment reprezintă nu doar confruntarea dintre tinerii din dealul şi valea localităţii, ci şi dintre relele vechiului an şi bunăstarea pe care fiecare membru al comunităţii aşteaptă să o obţină în noul an.Pregătirile încep cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, membrii fiecărei tabere întâlnindu-se pentru a stabili propriile strategii de luptă.În dimineaţa ultimei zile din an, înainte de a se lumina de ziuă, tinerii de pe deal şi cei din vale se adună, se îmbracă şi îşi pun măşti hidoase confecţionate manual, se înarmează cu ciomege şi îşi dispută supremaţia în sat bătându-se sub privirile spectatorilor.Conform tradiţiei, învingătorii sărbătoresc bătând cu măciucile în pământ, gonindu-i pe învinşi, îşi schimbă măştile hâde cu frumoase comanacuri şi petrec în mijlocul satului alături de ''urşi'', ''capre'', ''cerbi'', ''păuni'', ''ţigani'', ''mirese'' sau ''irozi''.Au fost ani în care tradiţionala bătaie a degenerat. Ascunşi sub măştile confecţionate din piei de animale şi moştenite de la o generaţie la alta, unii tineri şi-au lovit cu agresivitate rivalii, dar s-a întâmplat ca printre cei loviţi să fie şi spectatori.În 2011, câţiva combatanţi au ajuns la spital cu capetele sparte, picioare şi mâini rupte, răni adânci. Un tânăr în vârstă de 17 ani a rămas paralizat, iar un altul a murit. Ca urmare, evenimentul de la Ruginoasa se desfăşoară sub stricta supraveghere a forţelor de ordine, fiind transformat într-o bătaie mai mult simbolică.