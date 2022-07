Mohammad Murad ii cere demisia de onoare lui Vergil Chitac: 'Faceți un pas înapoi. Poate vă stă mult mai bine ca senator, dar nu ca primar!'

Presedintele Executiv al PER, Mohammad Murad, a facut analiza sezonului estival aferent anului 2022, prilej cu care a punctat că acesta este cel mai prost sezon din ultimii 30 de ani și că o parte din vină îi aparține și primarului Vergil Chițac.

" Mamaia a fost transformata intr-un cartier de oras (…) fara spatii verzi. (…) In luna iunie, locul de parcare era de 100 lei, iar o camera de trei stele, cu mic dejun inclus, 200 lei. Si aici va intreb: Ce a facut domnul primar ca sa perceapa jumatate din pretul unei camere ? Care a fost intentia dansului ca sa vina cu acea decizie prin care nici macar la Paris nu se platesc 20 euro pentru parcare?! Aceste tipuri de persoane care nu au gestionat in viata lor nici macar o curte de 500 m vin cu astfel de aberatii care au dus la o imagine total neplacuta a litoralului romanesc.

(…) De ziua Marinei, am vazut ce sprijin are domnul Chitac, in drepta presedintele Klaus Iohannis, iar in stanga, ambasadorul Statelor Unite. Si a fost o dovada foarte clara ca este persoana dorita sa gestioneze problemele constantenilor timp de 4 ani. (…)

Eu, personal, am vrut să candidez, dar am primit un telefon în care mi s-a spus așa, clar: Ca să nu riști să pierzi ce ai făcut până acuma, mai bine nu te băga.(...) Unde m-am dus, am lasat mereu ceva in urma. Chiar am dorit să fac ceva pentru Constanța și pentru constănțeni, dar m-am gândit mai bine și am zis că decât să risc, nu că ce am făcut, să fiu în locul nepotrivit, am zis că sunt oameni mai înțelepți care știu că e mai bine pentru România. Acum vă spun că îmi pare rău că m-am retras, pentru că nu e normal Constanța să fie în fiecare an din ce în ce mai rău. În 30 de ani, Constanța a ajuns de la locul 4 economic pe locul 12 – 13. Am ajuns să ne uităm la Brașov, la Cluj, la Timișoara, la Iași, iar Constanța e din ce în ce mai rău pentru că nu au fost persoane potrivit la locul potrivit.

(…) nu este o rusine sa nu stii sa faci un lucru, este o rusine sa continui sa nu il faci. Astfel, onorabil, dle Chitac, trebuie sa va dati demisia. Nu ajuta la nimic sa mai stati 2 ani.

Așa aș fi făcut eu în locul lui. Faceți un pas înapoi. Poate vă stă mult mai bine ca senator, dar nu ca primar.”, a declarat presedintele executiv al PER.