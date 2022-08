Moldova trebuie să se îndepărteze cât mai mult de Moscova (activist rus)

Avocatul și activistul civic rus, Mark Feygin susține, într-un interviu pentru TVA Moldova, că Repubica Moldova ar trebui ”să se îndepărteze cât mai mult de Moscova”.

TVR MOLDOVA: Domnule Mark Feygin suntem la peste 150 de zile de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, aș vrea să ne întoarcem puțin în istorie și să ne spuneți cum a început pentru dumneavoastră acest război, credeați că la Kremlin există rațiune care putea fi evitată acest conflict?

Mark Feygin: Eu încă din 2014 am apărat în instanțe deținuții politici ucraineni deținuți pe teritoriul Rusiei, de aceea pentru mine problema lor, problema ocupației peninsulei Crimeea și a războiului erau la suprafață. Eu mereu, și în presa ucraineană atunci când eram întrebat să comentez anumite procese, spuneam clar, războiul este inevitabil. Începând cu anul 2019 atunci când am fost privat de licența de avocat în Rusia eu am creat un canal de YouTube și toată activitatea de pe acest canal a fost dedicată acestui factor al războiului care era inevitabil. Acolo spuneam că Moscova nu se va opri și celor de la Moscova nu le este suficient doar Donbasul, dar au nevoie de toată Ucraina, de aceea eu nu aveam mari iluzii. Totuși ca orice om aveam o foarte mică speranță că la Moscova se vor trezi și dacă nu vor renunța definitiv la război vor încerca să ascundă agresiunea sub forma „apărării” așa-numitelor republici Donețk și Lugansk, așa cum anunțau în ajun că vor ieși la granițele acestor regiuni și atât. În același timp speram că nu vor alege cel mai greu scenariu, de a ataca Kievul de a desfășura o operațiune la scară largă cu toate ororile care au urmat. Din păcate ei au ales această variantă, cea mai proastă și ceea ce s-a întâmplat în Bucha a demonstrat că acesta era scenariul și tendința inițială. Război total, război împotriva poporului ucrainean și nu împotriva puterii politice de la Kiev așa cum se anunța inițial. După ce și-au dat seama că poporul ucrainean nu vrea să cedeze să se închine tendințelor imperialiste ruse ei au început un război împotriva poporului Ucrainei. Din păcate cele mai sumbre scenarii s-au realizat și iluziile unora față de ruși s-au spulberat. Toți au înțeles că vor rămâne doar unii, împreună cele două părți nu mai pot conviețui.

TVR MOLDOVA: Domnule Feygin, la sfârșitul lunii februarie toate serviciile secrete occidentale dădeau Ucrainei câteva zile să reziste în fața agresiunii ruse, ce soartă era rezervată Republicii Moldova dacă totul mergea după planul inițial?

Mark Feygin: Dacă în Ucraina lucrurile ar fi mers conform „planului” elaborat la Kremlin, deși eu nu credeam că în 72 de ore Kievul va cădea noi discutam și cu Alexei Arestovich (n.r. consilier al oficiului președintelui ucrainean), dar totuși dacă armata rusă ar fi putut realiza planul inițial, Republica Moldova era în pericol mare. Trebuie să recunoaștem că Republica Moldova nu se poate lăuda nici cu o armată puternică, nici cu o susținere militară din partea Occidentului, având în coaste și problema teritorială (problema transnistreană) anume această problemă trebuie să devină capul de pod pentru ocuparea Moldovei. Rusia este interesată de Republica Moldova și acest interes este permanent, doar dacă s-ar întâmpla schimbări la Kremlin dacă cei de la Moscova nu vor renunța la ambițiile lor imperiale, Republica Moldova este în centrul intereselor ruse deoarece voi reprezentați poarta fostului URSS către Europa în direcția sud-est. În plus Moscova imperială nu poate uita și despre faptul că Republica Moldova a fost parte a României și toate aceste subiecte legate de Basarabia de acest popor dispersat. În general dispersarea popoarelor a fost unul dintre trucurile preferate ale Moscovei imperiale, când a fost altfel? Mereu a fost așa. Acest truc s-a întâmplat și în Ucraina când erau împărțiți pe criterii de limbă cei care vorbesc rusa și cei care preferă ucraineana. Revenind la întrebarea dumneavoastră sunt sigur că Republica Moldova ar fi căzut sub șenilele tancurilor rusești următoarea dacă nu rezista Ucraina. Dacă le-ar fi ieșit planul cu Ucraina, Chișinăul ar fi căzut și aceasta nu din cauza că moldovenii nu pot lupta, ci din simplu motiv că sunteți mai puțini, situația geografică, geopolitică nu permite să vă opuneți pe termen lung. Poate s-ar fi implicat România, poate ar fi acordat ajutor NATO, aceasta este o altă întrebare care rămâne teoretică, dar Moldova se considera o problemă rezolvată deja pentru Rusia dacă ar fi căzut Ucraina. Moscova planifica să folosească trupele ruse din regiunea transnistreană, structuri paramilitare și alte mecanisme. Acum situația Republicii Moldova este mult mai bună.

TVR MOLDOVA: Dumneavoastră deja ați pomenit numele lui Alexei Arestovich, consilier în cadrul oficiului președintelui Ucrainei cu care discutați destul de des cu, aș vrea să vă întreb acest grup de militari ruși din regiunea transnistreană pentru cine sunt un pericol mai mare pentru Chișinău sau pentru Kiev?

Mark Feygin: Bineînțeles că aceste trupe sunt un pericol permanent pentru Chișinău și nicidecum pentru Ucraina. În cazul în care Ucraina ar fi căzut, această problemă dispărea de la sine. Folosirea acestui contingent pentru a ataca Odessa de pe uscat sau de pe mare este puțin probabil deoarece după unele calcule această grupare are circa 3.000 de militari poate fi și mai mult. În condițiile în care se desfășoară astăzi războiul în Ucraina, câte trupe sunt antrenate, ce tehnică luptă cred că acest contingent ajunge pentru câteva zile de luptă, adică armata ucraineană poate distruge acest grup militar în câteva zile. De aceea militarii ruși din stânga Nistrului rămân o amenințare permanentă pentru Republica Moldova. Eu ca și om anti-imperial ca și Alexei Arestovich nu ne dorim ca Republica Moldova să cadă sub lovitura puterii de la Moscova. Ne dorim să rămâneți independenți, să rămâneți suverani. Această problemă va trebuie rezolvată mai devreme sau mai târziu.

TVR MOLDOVA: Domnule Mark Feygin, dumneavoastră spuneți că acest conflict mai devreme sau mai târziu va trebui să fie rezolvat, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea Conflictului de la Nistru?

Mark Feygin: Totul este foarte simplu, retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și problema dispare de la sine. Și nu neapărat pe cale militară. Retragerea trupelor ruse din această regiune va duce la dispariția obstacolelor pentru negocieri. Principalul obstacol este prezența unui stat terț în acest conflict, prezența Rusiei. Dacă Republica Moldova are vectorul euro-atlantic și dacă acesta are perspective atunci problema transnistreană se rezolvă foarte ușor în cadrul acestor structuri (n.r structurile euro-atlantice) deoarece în condițiile în care nu ar fi propaganda și prezența militară rusă, eu cred că populația regiunii transnistrene ar alege vectorul pro-european. Eu personal cred că este în interesul populației din regiunea transnistreană, pentru găgăuzi, pentru ruși o Moldova în cadrul UE, deoarece în cadrul Uniunii Europene vor avea garanția tuturor drepturilor și ei înțeleg acest lucru. Noi vedem cât de atent și minuțios sunt garantate drepturile tuturor în UE. La moment nu există o alternativă la proiectul european. A fost o alternativă, blocul socialist, iar cei care doreau ieșirea din acest bloc primeau tancuri pe străzi, amintiți-vă de Budapesta 1956 sau Praga 1968. În UE lucrurile stau altfel, dacă cineva vrea să plece din cadrul acestui proiect o face ușor, vedeți exemplul Marii Britanii care și-a dorit ieșirea din UE, și au ieșit, nu am văzut tancuri pe străzi sau avioane care bombardează. Pentru Republica Moldova și Ucraina, pentru populația acestor țări indiferent de etnie, trebuie să se depărteze cât mai mult și cât mai rapid de Moscova. Avem exemplul țărilor Baltice care au înțeles acest lucru și s-au depărtat de Moscova și s-au antrenat în proiectul european și au avut doar de câștigat. Aceste popoare, dacă le comparăm cu ceilalți care au ieșit din URSS, înfloresc astăzi. Comparați aceeași Cehie, Slovacie, Polonia cu fostele republici sovietice, ele înfloresc. Unica șansă pentru Republica Moldova este să se încadreze în UE și să fugă cât mai departe de Moscova imperialistă, să scape de influența ei de prezența militară, aceasta este garanția că își va păstra independența și suveranitatea.

TVR MOLDOVA: Ați fost în diferite funcții în Federația Rusă și deputat în Duma de Stat, aș vrea să vă întreb despre așa-zisa coloană a cincea a Rusiei din Moldova, acum că avem Guvern, președinte și parlament pro-occidental, cât de influentă mai este aceasta la Chișinău?

Mark Feygin: Republica Moldova traversează o perioadă foarte prielnică și aici nu este doar vorba în orientarea pro-europeană a președintelui, a Guvernului și majorității parlamentare. Puterea de la Chișinău, în opinia mea, este una foarte progresivă și concentrată pe un proiect sănătos de viitor. Cu toate problemele și peripețiile prin care a trecut, Republica Moldova a rămas timp de 30 de ani un stat democratic clădit pe principii liberale care mereu a ales președintele, Parlamentul, un Guvern reprezentativ. Chiar și în timpurile cele mai nefavorabile care în opinia mea au fost perioada guvernării comuniste, democrația nu a dispărut. Poporul Republicii Moldova a demonstrat că democrația este o cerință lăuntrică a acestuia. Coloana a cincea există și ea depinde de banii de la Moscova, același ex-președinte Dodon și unele din partidele care s-au perindat pe la guvernare în Republica Moldova. Aici nu este nimic nou, nimic descoperit acum. Nimeni din cei care au promovat narativele fostului imperiu sovietic sau a lumii ruse nu credeau în acestea. Toate aceste narative sunt legate de bani, de corupție. În relația cu Moscova nu a fost niciodată altfel. Occidentul, dimpotrivă, se depărtează de asemenea practici. Moscova mereu a mers prin intermediul banilor. Cred că Moscova și-ar dori să continue să-și susțină acoliții de la Chișinău, dar din păcate pentru ea este prea ocupată cu Ucraina și în plus au apărut sancțiunile care îngustează posibilitățile. Moscova nu mai are aceeași forță ca mai înainte. Trebuie să înțelegem că pentru zeci de ani înainte Moscova va fi un tabu pentru lumea occidentală. Nu poți începe astăzi un război în Europa. Moscova și-ar dori să se ocupe de problema Republicii Moldova, dar nu mai are forțe nici militare, nici financiare și nici politice. Totul este concentrat la moment în lupta cu Ucraina și cu lumea occidentală. De aceea în acest moment Republica Moldova are o fereastră de oportunitate de a-și rezolva problema independenței, integrității teritoriale și a integrării în Uniunea Europeană.

TVR MOLDOVA: Totuși, persistă riscuri la adresa securității Republicii Moldova. Dacă ați fi rugat să dați careva sfaturi guvernării de la Chișinău cum să diminueze aceste riscuri la ce v-ați concentra dumneavoastră, trei lucruri principale?

Mark Feygin: Lucrurile sunt simple, Republica Moldova trebuie să se miște spre România și nu vorbesc de unire imediată. Dar anume România trebuie să garanteze securitatea Republicii Moldova chiar și în plan militar, având în vedere deschiderea administrației Iohannis și a guvernării de la București. Acest lucru trebuie mișcat mai rapid la moment. În același timp, trebuie să fie modernizată armata chiar și o armată mică, dar aceasta trebuie dotată bine cu ajutorul României și a NATO. Țara nu poate exista fără armată, iar cei care spun că dacă nu putem avea o armată numeroasă nu are rost să investim în ea este o mare greșeală. Chiar și cele mai mici popoare care s-au opus ocupațiilor au avut șanse să câștige și să-și apere suveranitatea. Republica Moldova nu trebuie să ignore problemele în materie de securitate, cât de mari nu ar părea cheltuielile, din păcate trăim într-o lume în care garanțiile de securitate nu le oferă acordurile, dar armele. În același timp vectorul geopolitic pentru Chișinău poate fi doar unul, integrarea în structurile euro-atlantice. Republica Moldova are un lobbyst foarte puternic în persoana Bucureștiului și în niciun caz nu trebuie să renunțe la legătura strânsă cu acesta. Vocile care spun că Republica Moldova își poate pierde elementele suveranității prin integrarea cu România spun o mare prostie, de fapt renunțarea la această idee înseamnă renunțarea la vectorul pro-occidental. Noi nu știm cum va fi viitorul, se vor uni cele două țări sau nu. Astăzi orice cetățean al Republicii Moldova are dreptul la pașaport român, dar având astăzi o deschidere atât de mare unui membru UE și NATO cum este România nu poate fi ignorată o relație specială între Chișinău și București.

TVR MOLDOVA: Din câte înțeleg vă aflați în afara Federației Ruse, dar totuși discutați cu persoane cunoscute, cu prieteni, poate nu mai aveți mulți prieteni în țara dvs. Totuși care este atmosfera în Federația Rusă?

Mark Feygin: Bineînțeles, cercul meu de oameni cu care comunic sunt preponderent cei care îmi împărtășesc viziunile. Dar în linii mari oamenii sunt foarte speriați, la fel ca și în URSS. Oamenii încearcă să se îndepărteze de politică, de război și să se concentreze pe problemele lor sociale. De exemplu în orașul meu natal Samara, sunt foarte mulți oameni care urăsc regimul de la Kremlin, care urăsc acest război, dar ei tac, toate discuțiile se duc anonim, pe Internet, pe rețele sociale. Există o parte de oameni complet afectați de imperialism care își doresc reeditarea URSS-ului, preluarea controlului asupra Ucrainei, aceștia de obicei sunt persoanele în etate, persoane sărace cu statut social mizer. În ceea ce privește cei din organele puterii de stat, cu unii cu care comunic, în special în rândurile de mijloc ale puterii, predomină frica și nedeterminarea. Sunt oameni de principiu carieriști care toată viața s-au ocupat cu un lucru și la moment ei se simt dați la o parte. Ei nu au nevoie de Ucraina, nu sunt interesați de acest subiect. Funcționarii de stat înțeleg foarte bine ce reprezintă Rusia, cât de mult pământ are și cât de mare este această țară, de aceea ei nu au niciun interes să ocupe Moldova sau Ucraina. În linii mari, în aparatul de stat lucrurile sunt foarte pestriță. Da, în public ei vor susține ceea ce dictează Kremlinul, dar în sine ei gândesc diferit.

TVR MOLDOVA: Ultima întrebare domnule Feygin, știu că ați auzit această întrebare de nenumărate ori, dar cred că acest lucru își doresc să audă oamenii, cât ar mai putea dura acest război și de ce depinde finalizarea lui cât mai rapidă?

Mark Feygin: Prognozele sunt greu de făcut deoarece balanța se poate înclina oricând. Eu aș porni de la altceva, ce resurse are Rusia la moment. Noi știm despre resursele Ucrainei care este susținută de Occident, adică resursele sunt dacă nu inepuizabile atunci foarte mari. Are la dispoziție bani, armament, Moscova nu are asemenea resurse. Kremlinul are doar rezervele pe care și le-a făcut anterior, dar războiul mănâncă multe resurse, mai ales că Occidentul acționează, de aceea eu cred că Moscova nu va putea rezista în război mai mult de un an.